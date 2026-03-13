Conform estimărilor Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), în primele 100 de ore ale războiului din Orientul Mijlociu, SUA au utilizat 168 de rachete „Tomahawk”. „Este foarte mult. Iar pentru refacerea stocurilor va fi nevoie de ani de zile”, a declarat pentru FT un congresman american.

Este de așteptat ca Pentagonul să transmită, în zilele următoare, o solicitare oficială către Casa Albă și Congres pentru o finanțare militară suplimentară în valoare de 50 de miliarde de dolari.

Administrația Trump estimează costurile primelor șase zile de război cu Iranul la cel puțin 11,3 miliarde de dolari. Aceste date au fost prezentate în cadrul unui briefing cu ușile închise în Congres, conform unei relatări Reuters din 11 martie.

În cea de-a 14-a zi de război din Iran, Donald Trump s-a dezlănțuit într-un mesaj pe rețelele sociale, în care anunță că este „o onoare” să omoare liderii Iranului și a amenințat cu noi atacuri țara din Orientul Mijlociu. Un avion american s-a prăbușit și 4 dintre cei 6 oameni aflați la bord au murit.

De asemenea, noi detalii despre starea de sănătate a lui Mojtaba Khamenei au fost transmise, vineri, de șeful Pentagonului. Pete Hegseth susține că liderul suprem al Iranului este „rănit și, probabil, desfigurat”, relatează BBC.



