Războiul ruso-ucrainean se află într-un „impas foarte periculos”, deoarece beligeranţii riscă să parieze pe escaladare pentru a ieşi din această situație, a declarat joi secretarul de stat american Marco Rubio, potrivit AFP.

„Una dintre tabere sau amândouă vor intensifica ceea ce fac pentru a încerca să zdrobească adversarul şi să pună capăt impasului. Iar acest lucru este foarte periculos”, a declarat şeful diplomaţiei americane în timpul unei escale în Portugalia, după vizite în Islanda și Grecia.

Marco Rubio consideră că acest impas poate conduce fie la „o soluţie negociată, în care fiecare tabără trebuie să renunţe la ceva pentru pace”, fie la „o escaladare”.

Escaladarea, un scenariu periculos, care poate duce la un război regional

Cel de-al doilea scenariu „este foarte periculos în cazul războiului dintre Rusia și Ucraina, întrucât escaladarea ar putea sfârși prin a lua forma unei campanii de sabotaje în țări vecine care sunt membre NATO”, a semnalat el.

„Aceasta ar putea conduce la alte lucruri care să transforme foarte rapid ceea ce este astăzi un război între două țări într-un conflict regional mult mai amplu și infinit mai periculos”, a subliniat șeful diplomației americane.

Rubio a reiterat că administrația Trump este pregătită să acţioneze în vederea unei „soluţii negociate” a conflictului. „Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Statele Unite sunt pregătite să faciliteze asta. Am încercat. Vom continua să încercăm. Dar nici nu ne vom implica în procese zadarnice”, a conchis el.

Apel la creșterea cheltuielilor pentru apărare și la întărirea NATO

Pe de altă parte, Marco Rubio a apărat solicitarea președintelui Donald Trump pentru creșterea cheltuieilor de apărare ale statelor membre NATO și a apreciat că nu ar trebui să fie tratată ca un „gest ostil”. Potrivit lui, această cerere urmărește de fapt consolidarea Alianței și a capacităților sale de descurajare.

„Oamenii văd uneori acest apel de a investi mai mult în apărare ca fiind ceva ostil. Nu este ostil. Pentru ca NATO să rămână relevantă, trebuie să fie puternică. Pentru ca NATO să fie puternică, statele sale membre trebuie să fie puternice”, a explicat el.