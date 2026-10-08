Dr. Alin Nicolescu, președintele Comisiei de Dermatovenerologie din cadrul Ministerului Sănătății, a explicat, în emisiunea „Bine pentru tine”, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le facem în rutina de îngrijire și când ar trebui să apelăm la dermatolog.

Medicul atrage atenția că folosirea excesivă a produselor antibacteriene sau a celor agresive poate afecta microbiota pielii. Bacteriile de pe suprafața pielii au un rol important în protejarea organismului, iar eliminarea lor excesivă poate favoriza apariția unor probleme cutanate.

„Trebuie să avem microbi pe piele. Este normal să avem microbi pe piele pentru că ne apără. Sunt cumva o concurență la ceilalți care sunt agresivi”, a explicat medicul.

O altă greșeală este dușul prea fierbinte, dar și folosirea bureților sau a obiectelor abrazive pentru curățarea pielii. Potrivit medicului, astfel de obiceiuri pot produce microfisuri și pot afecta bariera cutanată. De aceea, temperatura apei și produsele folosite trebuie adaptate tipului de piele.

În privința frecvenței dușurilor, dermatologul spune că o dată pe zi este, în mod normal, suficient.

„Este mai rău să te speli de cinci ori pe zi decât să te speli o dată la trei zile. Ideal este să te speli zilnic, dar dacă ai de ales între cele două, du-te în a doua și nu sta în prima”, a spus dr. Alin Nicolescu.

Medicul atrage atenția și asupra automedicației, în special atunci când apare senzația de mâncărime. Nu orice prurit are o cauză alergică și, implicit, nu orice astfel de problemă trebuie tratată cu antihistaminice.

„Optzeci la sută dintre afecțiunile cutanate care dau prurit nu se tratează cu antialergice”, a explicat acesta.

Un alt obicei pe care dermatologul îl consideră problematic este încercarea de a pune un diagnostic doar pe baza unei fotografii. Aspectul unei leziuni poate fi influențat de lumină, unghi sau alte detalii care nu pot fi evaluate corect într-o imagine.

„Orice detaliu contează. Și atunci, dacă leziunea mea este roșu aprins, înseamnă ceva. Dacă este un rozaliu, e altceva și dacă este un roșu închis, e altceva”, a spus medicul.

Dr. Alin Nicolescu a vorbit și despre legătura dintre stres, lipsa somnului și problemele dermatologice. Potrivit acestuia, stresul poate contribui la apariția sau agravarea unor afecțiuni ale pielii și poate întreține un cerc vicios între simptome și starea psihică.