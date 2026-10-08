Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat achiziționarea unui imobil din nordul municipiului București, situat pe strada Ion Ionescu de la Brad nr. 53, pentru suma de 1,82 milioane de euro plus taxe notariale. Administrația locală intenționează să transforme clădirea într-o grădiniță cu program prelungit. Documentele de carte funciară arată că proprietatea ar aparține Mihaelei Petrache, soția omului de afaceri Adrian-Ionel Petrache, iar acesta din urmă ar deține un drept de uzufruct viager asupra terenului și clădirilor, relatează Newscenter.

Decizia a fost adoptată în ședința Consiliului Local de miercuri, 7 octombrie 2026, la propunerea primarului George Tuță.

Banii pentru tranzacție vor fi achitați integral din bugetul local al Sectorului 1, iar proprietatea va trece în domeniul public al Municipiului București, urmând să fie administrată direct de sector.

Ce include proprietatea de 1,82 milioane de euro din nordul Bucureștiului

Imobilul vizat de achiziție este amplasat pe un teren intravilan împrejmuit, cu o suprafață de 712 metri pătrați. Pe acest teren sunt ridicate trei construcții distincte care fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare.

Corpul principal de clădire are o suprafață construită la sol de 320,6 metri pătrați și o suprafață desfășurată totală de 886,3 metri pătrați, fiind structurat pe subsol, parter, etaj și mansardă. În actele cadastrale, destinația inițială a acestei clădiri figura ca spațiu pentru birouri.

Pe lângă clădirea principală și un garaj de 47,5 metri pătrați, proprietatea include și o construcție înregistrată separat în cartea funciară drept piscină.

Aceasta cuprinde bazinul propriu-zis, o cameră pentru pompe și o terasă acoperită cu pergolă, având o suprafață totală de 101 metri pătrați. Conform extrasului de carte funciară, piscina a fost intabulată recent, în luna august 2025.

Cine sunt proprietarii din acte și legăturile cu mediul de afaceri

Documentele cadastrale indică faptul că Mihaela Petrache deține cota de 1/1 din dreptul de proprietate asupra terenului și clădirilor, în urma unui contract de vânzare-cumpărare încheiat în luna decembrie 2019, sub regimul separației de bunuri.

Totuși, soțul acesteia, omul de afaceri Adrian-Ionel Petrache, apare în evidențele oficiale ca titular al unui drept de uzufruct viager constituit prin act notarial în aceeași zi din decembrie 2019.

Înscrisul conține și o interdicție expresă de înstrăinare sau grevare cu sarcini pe durata vieții acestuia. Practic, Mihaela Petrache nu poate vinde sau înstrăina imobilul către primărie fără acordul direct al soțului ei.

Potrivit Newscenter, Adrian-Ionel Petrache este un nume cunoscut în mediul de afaceri din România, fiind asociat de-a lungul timpului în diverse afaceri cu Alexandru Bittner și Dorin Cocoș.

De asemenea, el este tatăl lui Alin Petrache, fost președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român și actual conducător al Federației Române de Rugby.

Adresa din strada Ion Ionescu de la Brad nr. 53 apare și în istoricul comercial al mai multor companii.

Printre acestea se numără societatea Terra Invest Grup SRL, unde Mihaela Petrache a figurat ca administrator până la radierea firmei în vara anului 2024, dar și Exprescom Grup SRL, o firmă radiată în care au figurat ca asociați Cătălin Bogdan-Iordăchescu și fostul primar al Sectorului 6, Gabriel Mutu.

Cum justifică Primăria Sectorului 1 necesitatea achiziției

Proiectul de achiziție a fost inițiat formal de primarul George Tuță încă din vara anului 2025, primind ulterior aprobarea Consiliului General al Municipiului București în mai 2026 pentru trecerea imobilului în domeniul public.

Administrația locală susține că demersul răspunde unei crize acute de locuri în învățământul preșcolar din zonă. Proiectul a avut la bază o solicitare transmisă de Grădinița nr. 122, care a semnalat un deficit sever de spațiu pentru copiii din cartier.

Reprezentanții primăriei arată că suprafața generoasă a clădirii principale permite reconfigurarea rapidă a spațiilor interioare pentru a amenaja săli de clasă, dormitoare, sală de mese și spații de joacă.

Noua unitate va funcționa ca o grădiniță cu program prelungit, oferind o soluție părinților care au nevoie de un orar extins pe parcursul zilei de lucru.