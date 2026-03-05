Faza a doua: bombardierele grele americane intră în scenă

Potrivit unor surse confidențiale familiare cu planurile operaționale ale Israelului, citate de agenția Reuters, a doua etapă a războiului se va concentra pe buncărele subterane puternic fortificate, unde regimul de la Teheran își depozitează rachetele balistice și echipamentele strategice.

Penetrarea acestor fortificații de mare adâncime va cădea, cel mai probabil, în sarcina Statelor Unite.

Armata americană dispune de bombardiere grele capabile să transporte muniție specială de tip „bunker-buster” (bombe antibuncăr), concepută exact pentru a distruge baze subterane.

Israelul urmărește ca, până la finalul acestui război, să neutralizeze complet capacitatea Iranului de a lansa atacuri aeriene asupra teritoriului său.

În paralel, campania continuă să vizeze eliminarea definitivă a conducerii Republicii Islamice.

Bilanțul conflictului după aproape o săptămână

Asaltul aerian se apropie de finalul primei sale săptămâni, declanșând o undă de șoc și o escaladare rapidă în întreaga regiune.

Primele lovituri au dus la moartea liderilor de la Teheran, iar acțiunea a generat un război regional, marcat de atacuri iraniene asupra Israelului, dar și în zona Golfului și în Irak.

Până în prezent, IDF (Forțele de Apărare ale Israelului) raportează distrugerea la suprafață a sutelor de lansatoare de rachete iraniene care amenințau orașele israeliene.

De asemenea, armata israeliană și-a extins atacurile lovind și gruparea Hezbollah în Liban.

Primele lovituri l mare adâncime, confirmate oficial

Deși trecerea generală la faza a doua a fost dezvăluită pe surse, IDF a confirmat deja o schimbare a tacticii din teren.

Forțele Aeriene israeliene au anunțat miercuri că, într-un atac efectuat pe parcursul nopții, au lovit „un amplasament subteran de infrastructură” folosit de regim pentru stocarea rachetelor balistice și a muniției antiaeriene.

Aceasta a reprezentat prima confirmare oficială a armatei privind atacarea unor facilități iraniene de sub pământ.

Conform planificării actuale, operațiunile militare majore ar urma să continue pentru cel puțin încă una sau două săptămâni. În acest interval, forțele aliate intenționează să lovească mii de ținte, cu scopul declarat de a degrada sistematic aparatul militar iranian.

