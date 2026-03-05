Faza a doua: bombardierele grele americane intră în scenă

Potrivit unor surse confidențiale familiare cu planurile operaționale ale Israelului, citate de agenția Reuters, a doua etapă a războiului se va concentra pe buncărele subterane puternic fortificate, unde regimul de la Teheran își depozitează rachetele balistice și echipamentele strategice.

Penetrarea acestor fortificații de mare adâncime va cădea, cel mai probabil, în sarcina Statelor Unite.

Armata americană dispune de bombardiere grele capabile să transporte muniție specială de tip „bunker-buster” (bombe antibuncăr), concepută exact pentru a distruge baze subterane.

Israelul urmărește ca, până la finalul acestui război, să neutralizeze complet capacitatea Iranului de a lansa atacuri aeriene asupra teritoriului său.

În paralel, campania continuă să vizeze eliminarea definitivă a conducerii Republicii Islamice.

Bilanțul conflictului după aproape o săptămână

Asaltul aerian se apropie de finalul primei sale săptămâni, declanșând o undă de șoc și o escaladare rapidă în întreaga regiune.

Primele lovituri au dus la moartea liderilor de la Teheran, iar acțiunea a generat un război regional, marcat de atacuri iraniene asupra Israelului, dar și în zona Golfului și în Irak.

Până în prezent, IDF (Forțele de Apărare ale Israelului) raportează distrugerea la suprafață a sutelor de lansatoare de rachete iraniene care amenințau orașele israeliene.

De asemenea, armata israeliană și-a extins atacurile lovind și gruparea Hezbollah în Liban.

Primele lovituri l mare adâncime, confirmate oficial

Deși trecerea generală la faza a doua a fost dezvăluită pe surse, IDF a confirmat deja o schimbare a tacticii din teren.

Forțele Aeriene israeliene au anunțat miercuri că, într-un atac efectuat pe parcursul nopții, au lovit „un amplasament subteran de infrastructură” folosit de regim pentru stocarea rachetelor balistice și a muniției antiaeriene.

Aceasta a reprezentat prima confirmare oficială a armatei privind atacarea unor facilități iraniene de sub pământ.

Conform planificării actuale, operațiunile militare majore ar urma să continue pentru cel puțin încă una sau două săptămâni. În acest interval, forțele aliate intenționează să lovească mii de ținte, cu scopul declarat de a degrada sistematic aparatul militar iranian.

Jurnalista Alexandra Tănăsescu de la Cultura la dubă a fost amenințată după ce a arătat cum sunt păstrate manuscrisele lui George Enescu: „Ziarist terorist"
Știri România 21:20
Jurnalista Alexandra Tănăsescu de la Cultura la dubă a fost amenințată după ce a arătat cum sunt păstrate manuscrisele lui George Enescu: „Ziarist terorist"
Dani Mocanu și fratele lui vor fi extrădați din Italia. Decizia judecătorilor din Napoli este definitivă
Știri România 21:13
Dani Mocanu și fratele lui vor fi extrădați din Italia. Decizia judecătorilor din Napoli este definitivă
Iuliana Marciuc, detalii din spatele producției Eurovision România 2026: „Aproape 200 de oameni au lucrat la această simbioză"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:30
Iuliana Marciuc, detalii din spatele producției Eurovision România 2026: „Aproape 200 de oameni au lucrat la această simbioză"
Aurelian Temișan, dezvăluiri despre viitorul emisiunii „Te cunosc de undeva": „Nu trebuia dezbinat acel juriu"
Stiri Mondene 17:17
Aurelian Temișan, dezvăluiri despre viitorul emisiunii „Te cunosc de undeva": „Nu trebuia dezbinat acel juriu"
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii"
Politică 15:46
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii"
Ce spune Nicușor Dan despre protecția nucleară franceză. Președintele Poloniei afirmă că sunt „mișcări nervoase" din partea lui Macron
Politică 14:25
Ce spune Nicușor Dan despre protecția nucleară franceză. Președintele Poloniei afirmă că sunt „mișcări nervoase" din partea lui Macron
