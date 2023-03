„Ca urmare a confirmării de către partea ucraineană a faptului că soldatul ucrainean executat de către soldații ruși este Alexandr Mațievschii, MAEIE condamnă cu vehemență uciderea cetățeanului moldovean, faptă care poate fi calificată drept crimă de război și încălcare flagrantă a dreptului internațional umanitar”, au transmis autoritățile de la Chișinău.

„Reiterăm poziția fermă a Republicii Moldova prin care condamnăm războiul brutal al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Țara noastră rămâne angajată în sprijinirea Ucrainei în eforturile sale de a readuce regiunea la pace și stabilitate”, se mai precizează în comunicatul citat.

Autoritățile ucrainene au confirmat identitatea soldatului, precizând că acesta s-a născut pe 10 mai 1980, la Chișinău, iar în 2008, s-a mutat cu familia în Ucraina.

În urmă cu o săptămână, în mediul online s-a răspândit o înregistrare video în care se vede cum un militar afirmă „Glorie Ucrainei”, după care soldații ruși l-ar fi executat, strigând: „Ești o c***ă. Mori, nenorocitule!”.

Oficialii de la Kiev au acuzat trpele Moscovei că l-au executat pe prizonierul de război neînarmat, care se afla în captivitate în Rusia.

Într-un interviu pentru publicația germană Bild, mama soldatului a declarat că și-a recunoscut fiul în videoclipul de pe internet.

„Era seară, am deschis Facebook și am văzut un clip, era Sașa… Era un video teribil al execuției. Mă uitam și înțelegeam că acela era fiul meu. Am țipat: Sașa! Eram șocată. Sașa! Videoclipul s-a terminat și m-am mai uitat o dată”, a povestit femeia.

Bărbatul a fost recunoscut și de soția, și de copilul lui.

Președintele Volodimir Zelenski i-a acordat soldatului titlul de „Erou al Ucrainei”.

