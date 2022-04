„Perseverarea tomitană în opțiunea oarbă moral, favorabilă barbariei travestite în ctitor creștin, dar și întrebarea zguduitor de cinică, „Ce, a mitraliat ctitoriile?”, sunt aproape amuțitoare. Ca și cum zidurile unor construcții, fie ele și biserici, nu viețile unor oameni nevinovați ar conta cu adevărat”, a fost mesajul postat, miercuri, de Vasile Bănescu pe contul său de Instagram.

Bănescu i-a răspuns ÎPS Teodosie, amintindu-i că ”fiecare dintre noi se onorează sau se compromite moral în cel mai relevant mod cu putință prin poziționarea față de răul hidos, față de crima odioasă, față de nedreptatea strigătoare la cer și mai ales față de Adevăr. Recidivând, unii se compromit spectaculos și ireversibil”

Reacția purtătorului de cuvânt al Patriarhiei vine după ce, miercuri, ÎPS Teodosie a fost întrebat în cadrul unei conferinţe de presă, dacă îşi menţine declaraţiile făcute în februarie despre Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse. Atunci, Teodosie susţinea că Putin este un mare ctitor şi nu ar fi aşa de „negru” cum îl prezintă unii, potrivit ziarului Adevărul.

„Ce a adus, a rămas. A luat ctitoriile, le-a mitraliat? Nu a făcut nimic cu ele. Sunt aceleaşi. Nu trebuie să am eu o părere”, a răspuns ÎPS Teodosie.

Întrebat ce părere are acum despre Vladimir Putin, Arhiepiscopul Tomisului a răspuns: “Nu sunt judecător. Judecător e Dumnezeu”.

„Şi de ce să n-o spun, domnul Putin, care este atât de vehiculat în zilele acestea şi e văzut atât de negru, nu e negru cum îl prezintă toată lumea. Am spus-o şi o spun, fără frică şi fără nicio ezitare: este cel mai mare ctitor la Sfântul Munte şi la Ierusalim. Şi în ţara sa, şi Putin şi Medvedev sunt ctitori şi am fost pe urmele lor în excursie şi m-am minunat câte jertfe au facut şi noi îi judecăm ca pe nişte răufăcatori”, declara Arhiepiscopul Tomisului, în februarie, la o emisiune la Radio Dobrogea.

