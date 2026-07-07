Două bombe au explodat marţi dimineaţa lângă hotelul de lux Four Seasons din Damasc. În total, 18 persoane au fost rănite.

Emmanuel Macron plecase din hotel, către palatul prezidențial, cu doar câteva minute înainte de explozii. Palatul prezidenţial este situat în afara capitalei Siriei.

„Nimic nu va putea să înăbuşe aspiraţia sirienilor şi siriencelor de a trăi într-o Sirie pe deplin suverană, sigură, pluralistă, unită”, a transmis şeful statului francez prin intermediul contului său de X.

„În această (marţi – n.r.) dimineaţă am întâlnit Siria în toată diversitatea sa. Am văzut demnitatea, curajul şi hotărârea. Vizita mea continuă”, a adăugat Macron într-o conferinţă de presă comună cu liderul interimar siriain Ahmed al-Sharaa.

„Suntem parteneri fiabili, constanţi, previzibili”, a subliniat el.

Aceasta este prima vizită oficială în Siria a unui şef de stat din Occident după înlăturarea de la putere a fostului dictator Bashar al-Assad, care a fugit în Rusia pe 8 decembrie 2024 pe fondul ofensivei unei coaliţii islamiste.

Nicolas Sarkozy este ultimul preşedinte francez care a vizitat Siria, în 2008.

Ahmed al-Sharaa şi-a exprimat marţi dorinţa ca Franţa să devină „primul partener” al Siriei, în contextul în care se află la „răscrucea” coridoarelor mondiale, după blocarea Strâmtorii Ormuz.

Cei doi lideri de stat au inaugurat împreună un forum economic.

Liderul sirian a apreciat că această criză subliniază „importanţa geografiei“ țării sale, „care-şi regăseşte un rol vital la răscrucea de neocolit a coridoarelor mondiale”. „Iar noi vrem ca Franţa să fie primul nostru partener în acest parcurs”, a declarat al-Sharaa.

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