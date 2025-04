„Eu cred că lucrul cel mai important e că în sfârşit s-au despărţit apele. Avem partidele pe care le cunoaştem şi avem doi candidaţi, Ponta şi Simion”, a spus Nicuşor Dan, potrivit news.ro, după ce USR a decis să îi retragă sprijinul Elenei Lasconi, care este șefa partidului și candidata la prezidențiale.

Întrebat dacă eventual se va retrage Lasconi el va intra sigur în turul 2 din 18 mai, primarul a răspuns: „Nu, nu, nicidecum”.

Cu referire la retragerea sprijinului politic pentru Lasconi, Nicușor Dan a spus că „este un moment emoţional” și că nu și-ar fi dorit să fie în locul ei.

„Evident că doamna Lasconi, cum am spus şi mai devreme, personal, nu ţi-ar plăcea să fii în pielea ei. Pe de altă parte, noi nu discutăm acum de un job pe care o persoană îl ia. Noi discutăm de direcţia în care merge România. Şi discutăm de posibilitatea ca preşedintele României să fie cineva care nu are o problemă să se întâlnească cu pro-ruşi şi nu are o problemă să aducă centrale chinezeşti la Cernavodă. Deci despre asta este lucrul pe care noi discutăm acum. Şi e o chestiune foarte, foarte serioasă”, a spus edilul.

Nicuşor Dan a susținut că nu a avut nicio legătură cu decizia USR: „Evident, este un partid cu care colaborez la Bucureşti de cinci ani. Sunt oameni cu care mă cunosc. Evident că am aflat de discuţii din interiorul partidului. Nu o să vă spun acum cu cine am vorbit, ce am vorbit”.

Precizările au venit după ce Elena Lasconi a acuzat „găștile din USR”, mai precis pe liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, și pe prim-vicepreședintele USR, Dominic Fritz, că vor să o elimine abuziv din cursa prezidențială în favoarea lui Nicușor Dan, după ce partidul i-a suspendat finanțarea campaniei electorale. Totodată, Lasconi a amenințat cu acțiuni în instanță, acuzând ilegalitatea deciziei USR.

Alegerile prezidențiale din 2025 vor avea loc pe 4 și 18 mai. După validarea ultimilor candidați de către BEC și Curtea Constituțională, lista finală cuprinde 11 români care vor să ajungă la Cotroceni.

