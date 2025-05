Reprezentanta oficială a MAE rus a reacționat la fotografiile cu președintele francez Emmanuel Macron și presupusa „batistă”.: „Un francez, un englez și un german s-au urcat într-un tren și au explodat”, a scris ea, în primă fază.

Totul s-a petrecut într-un tren care transporta lideri europeni de la Kiev. Imaginile arată un obiect alb pe masa din fața lui Macron, care a stârnit speculații masive în social media.

Pe lângă obiectul alb din fața lui Macron, în fața cancelarului german Friedrich Merz se afla ceva ce părea a fi o lingură sau un bețișor.

Reacția politicienilor la apariția camerelor a fost să ascundă rapid obiectele respective, ceea ce a alimentat și mai mult speculațiile.

Palatul Elysée a oferit, ulterior, o explicație, afirmând că obiectul de pe masa lui Macron era, de fapt, o batistă, nu o substanță ilegală (cocaină), cum au speculat utilizatori online.

„Atunci când unitatea europeană devine incomodă, dezinformarea merge atât de departe, încât un simplu șervețel pentru suflat nasul arată ca drogurile”, a transmis Palatul Élysée, într-un comunicat pe X.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by Frances enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr