Reacția plină de mirare a unui sloven atunci când s-a mutat la București: „Cum de aveți atât de multă șaorma, atât de mult kebap?!”

Adnan Golubovic, 27 de ani, este unul dintre jucătorii noi sosiți la Dinamo București, unul dintre granzii României, reveniți pe prima scenă după un an de suferință în liga secundă. Slovenul, cu origini bosniace, și-a făcut repede loc în formația ”câinilor”, vrea să impresioneze în tricoul alb-roșu și să joace pe stadioane pline și cu fani efervescenți, așa cum a mărturisit imediat cum a semnat cu Dinamo.

Mâncare și căldură excesivă

Goal-keeper-ul a făcut cunoștință și cu Bucureștiul, iar primul impact a fost surprinzător pentru tânărul musulman. ”Am văzut foarte multe restaurante cu mâncare halal, care este permisă în religia mea. Multe restaurante cu șaorma, cu kebap, nu credeam că voi găsi atât de multe. Eu nu sunt mâncăcios, dar țin ritualurile. Și Ramadanul, chiar dacă în timpul sezonului oficial, din respect pentru echipa care mă angajează, doar mă rog, în rest, mănânc pe durata zilei, pentru a nu crea un dezavantaj pentru coechipieri, pentru clubul care se bazează pe mine. Revenind la București, m-a surprins cu căldura excesivă și cu ceea ce v-am zis, fiindcă nu am avut mult timp liber să vizitez orașul vostru. Dar prima impresie este pozitivă, ca o imagine generală”, a povestit Adnan pentru Libertatea.

Recomandări Praznicul exilului: în 10 ani am pierdut definitiv populația unui județ. De ce se pleacă masiv tocmai într-o perioadă în care, teoretic, ar merita din plin să trăiești aici?

Un moment de relaxare

„Prea multe magazine, de orice”

Și un alt detaliu care l-a făcut pe fotbalistul dinamoviștilor să facă ochii mari: ”Foarte mult magazine, de orice. E ceea ce am văzut în timpul scurt petrecut în orașul vostru”. Primul impact cu românii din București a fost pozitiv: ”Ne descurcăm în engleză, eu cu ei, probabil, voi ajunge și eu să deprind limba voastră, cu timpul. Oamenii mi se par OK, simt o interacțiune pozitivă, dar nu mă miră, fiindcă, am avut referințe bune și de la alți străini care au evoluat în România”.

Așteaptă zăpada și să urce la munte

Golubovic provine din capitala Sloveniei, Ljubljana, este obișnuit cu orașele mai mari. ”Da, la noi nu este aglomerat, nu sunt atât de multe mașini, parcă nu este atât de cald. Bine, din ce-am prins din zbor, este caniculă peste tot în Europa, am văzut niște știri îngrijorătoare, cu temperaturi uriașe. Excesiv de cald în București și în împrejurimi. Eu, sincer, aștept vremea mai rece. Sunt fanul zăpezilor, a munților înzăpeziți, îmi plac astfel de drumeții și, din ceea ce am sesizat în căutările mele pe internet, aveți locații impresionante în zona montană. I-am întrebat și pe colegi, mi-au spus că am ce vizita la munte, aici, în România”, a reacționat slovenul.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Zodiile înzestrate de Dumnezeu cu puteri nebănuite. Mariana Cojocaru: 'Sunt unse de Divinitate'

Viva.ro Cătălin Bordea, dezvăluiri dureroase după divorț! Ce a dezvăluit despre Livia: 'Mi-am pierdut soția, dar...'

PUBLICITATE Dr. Negoescu: Mi s-a părut că de acolo începe viața

FANATIK.RO Ce s-a ales de “călărețul” Sergiu, la doi ani de când a vândut casa primită de la Cătălin Moroșanu: “Nu-mi vine să cred ce a putut face”

Știrileprotv.ro Multimilionarul rus Anton Cherepennikov, apropiat a lui Putin, a fost găsit mort la locuința sa din Moscova

Observatornews.ro Șofer blocat și atacat cu toporul, pe o stradă din Vişeu de Sus. Tânărul a filmat cu telefonul momentul șocant

Orangesport.ro Marcel Ciolacu vrea FCSB în Ghencea şi mai dă o lovitură. Ce pot însemna apariţiile sale: "Nu s-a băgat fără să cunoască date din spate"

Unica.ro Femeia pe care Stan Laurel din 'Stan și Bran' a regretat-o toată viața. I-a zdruncinat sentimentele și i-a lăsat răni adânci în suflet