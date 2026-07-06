„Satele creştine din Liban au cerut să fie anexate de Israel, pentru ca noi să le protejăm de fanaticii din Hezbollah care vor să-i omoare. Şi facem acelaşi lucru cu creştinii de peste tot”, a declarat Benjamin Netanyahu într-o intervenție la emisiunea „The Sunday Briefing”, difuzat de postul american de televiziune Fox News.

Armata israeliană ocupă în prezent o parte din sudul Libanului, în apropiere de frontieră. Această ocupație a început după data de 2 martie, când Hezbollah a tras obuze către Israel în semn de sprijin pentru Iran, în timp ce armata israeliană a răspuns cu bombardamente intensive și o invazie terestră în sudul Libanului.

Armata israeliană intenționează să rămână în sudul Libanului

Majoritatea satelor creștine din sudul Libanului au rămas locuite, în pofida unor ordine de evacuare emise de israelieni. La rândul ei, armata israeliană a avertizat satele cu populaţie majoritar creştină să nu lase să intre sau să rămână în ele necunoscuţi, pentru propria securitate.

Într-un discurs susţinut duminică, la o ceremonie, Netanyahu a repetat că armata israeliană va rămâne în sudul Libanului „atât timp cât este necesar pentru a proteja locuitorii din nordul (Israelului – n.r.) şi toţi cetăţenii din Israel”.

Şeful armatei israeliene, generalul-locotenent Eyal Zamir, a dat asigurări, duminică, într-o vizită la trupele israeliene în Liban, că armata sa „va continua să acţioneze în mod decisiv împotriva ameninţărilor de pe teritoriul libanez” și că „este pregătită să treacă rapid la operaţiuni ofensive, dacă este încălcat armistiţiul”.

Creștinii din sudul Libanului spun că nu vor să fie anexați de Israel

Pe de altă parte, satele creștine din sudul Libanului au dezmințit afirmațiile prim-ministrului israelian.

Hanna Al-Amil, primarul din Rmeish, a declarat pentru agenția de presă DPA că declarația lui Netanyahu este „complet falsă” și a precizat că nicio localitate din sudul Libanului nu a făcut o astfel de cerere.

Ideea este „absolut de neconceput”, a spus Hanna Al-Amil, adăugând că 15 localități creștine au emis un comunicat în care o resping.

Aceste așezări sunt „inima vie a Libanului” și se remarcă prin patriotismul lor, atașamentul față de pământ și de identitatea libaneză, a subliniat primarul din Rmeish.

Comunicatul comun afirmă că satele creștine au rămas fidele statului libanez și legitimității sale pe tot parcursul războiului, coordonându-se cu autoritățile libaneze, liderii religioși și actorii internaționali pentru a menține deschise coridoarele umanitare și legăturile cu instituțiile statului, notează DPA, potrivit Agerpres.

Libanezii creștini se declară mândri de identitatea lor și consideră Libanul drept patria lor finală. Ei resping orice încercare de a le denatura poziția națională sau de a le exploata suferința pentru agende politice cu care nu au legătură.

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