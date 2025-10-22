Pierderea fundamentală a unui drept

Oamenii au investit o viață întreagă în acele apartamente, le-au plătit, le-au întreținut și le-au considerat „acasă” în sensul cel mai profund. Transformarea lor în chiriași, chiar și într-un bloc reabilitat, reprezintă o pierdere fundamentală a unui drept de proprietate și a securității financiare.

Apartamentul pe care fiecare îl deținea nu este doar o proprietate, ci un loc plin de amintiri, de istorie personală și familială. Pierderea acestui „acasă”, unde mulți dintre ei locuiesc din 1981, este o traumă psihologică majoră.

Intenția Guvernului de a reabilita blocul din bani publici este lăudabilă ca gest de sprijin. Însă modul în care este structurat acest ajutor (transformarea proprietarilor în chiriași) este perceput ca o nedreptate, mai degrabă decât o compensație echitabilă.

O astfel de soluție ar putea crea un precedent periculos, în care, în cazul unor dezastre, proprietarii își pierd dreptul de proprietate în schimbul unei locuințe de închiriat.

„Sunt mâhnit și scârbit”

Mai mulți locatari au povestit la emisiunea Sinteza Zilei că au muncit din greu, ani întregi, pentru a-și plăti apartamentele, iar acum sunt șocați de anunțul Guvernului.

Ministerul Dezvoltării a transmis, marți, că blocul din Rahova va fi reconstruit de stat, dar „locuinţele nou realizate se vor atribui cu chirie foştilor proprietari”.

„Oare acest ministru s-a gândit pare ce se va întâmpla cu noi? Dacă ne va conveni această decizie?”, „Nu gândesc. Nu gândesc pur și simplu nu se gândesc că noi am muncit o viață și nu știu cum am strâns banii ăștia să putem să ne cumpărăm o casă. Și acum să fim cu chirie, ai nimănui?”, spun oamenii, la unison.

„Nu au suflet nu au caracter. O mizerie”, „Ăștia nu sunt oameni”, sunt de părere alți locatari, în timp ce un bărbat spune: „Își văd doar interesele lor și ale familiilor lor și nu le pasă. Eu abia mă mutasem de opt luni, apartamentul era cumpărat cu un credit ipotecar. Sunt mâhnit și scârbit”.

Scurgerea de gaze ar fi fost cauzată de un scurtcircuit la cablurile electrice

Explozia devastatoare care a zguduit un bloc din cartierul Rahova din București, lăsând în urmă morți, oameni grav răniți, pagube uriașe și o mulțime de întrebări despre cauzele incidentului ar fi fost cauzată de o scurgere de gaze, posibil rezultată dintr-un scurtcircuit electric care ar fi avariat o conductă.

În imaginile prezentate de Observator News, se poate observa șanțul din care specialiștii INSEMEX au extras conducta de gaze care alimenta blocul. Aceasta prezenta mai multe fisuri. Conducta era conectată la rețeaua principală și trecea prin același tunel subteran cu cablurile electrice și țevile de apă.

Experții suspectează că un scurtcircuit la un cablu electric ar fi putut cauza fisurarea conductei de gaz. Acumularea de gaz din subteran s-ar fi propagat apoi prin coloana verticală a blocului, fiind blocată undeva deasupra etajului 5.

Gazul ar fi ieșit printr-un grilaj de ventilație, acumulându-se într-un apartament, ceea ce a dus în final la explozie.

O explozie puternică a avut loc pe 17 octombrie 2025 într-un bloc de locuințe din sectorul 5 al Bucureștiului, pe Calea Rahovei. Incidentul a provocat avarii semnificative structurii clădirii, punând în pericol siguranța locatarilor.









