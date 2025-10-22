Pierderea fundamentală a unui drept

Oamenii au investit o viață întreagă în acele apartamente, le-au plătit, le-au întreținut și le-au considerat „acasă” în sensul cel mai profund. Transformarea lor în chiriași, chiar și într-un bloc reabilitat, reprezintă o pierdere fundamentală a unui drept de proprietate și a securității financiare.

Apartamentul pe care fiecare îl deținea nu este doar o proprietate, ci un loc plin de amintiri, de istorie personală și familială. Pierderea acestui „acasă”, unde mulți dintre ei locuiesc din 1981, este o traumă psihologică majoră.

Intenția Guvernului de a reabilita blocul din bani publici este lăudabilă ca gest de sprijin. Însă modul în care este structurat acest ajutor (transformarea proprietarilor în chiriași) este perceput ca o nedreptate, mai degrabă decât o compensație echitabilă.

O astfel de soluție ar putea crea un precedent periculos, în care, în cazul unor dezastre, proprietarii își pierd dreptul de proprietate în schimbul unei locuințe de închiriat.

„Sunt mâhnit și scârbit”

Mai mulți locatari au povestit la emisiunea Sinteza Zilei că au muncit din greu, ani întregi, pentru a-și plăti apartamentele, iar acum sunt șocați de anunțul Guvernului. 

Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”
Recomandări
Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Ministerul Dezvoltării a transmis, marți, că blocul din Rahova va fi reconstruit de stat, dar „locuinţele nou realizate se vor atribui cu chirie foştilor proprietari”. 

Oare acest ministru s-a gândit pare ce se va întâmpla cu noi? Dacă ne va conveni această decizie?”, „Nu gândesc. Nu gândesc pur și simplu nu se gândesc că noi am muncit o viață și nu știu cum am strâns banii ăștia să putem să ne cumpărăm o casă. Și acum să fim cu chirie, ai nimănui?”, spun oamenii, la unison.

Nu au suflet nu au caracter. O mizerie”, „Ăștia nu sunt oameni”, sunt de părere alți locatari, în timp ce un bărbat spune: „Își văd doar interesele lor și ale familiilor lor și nu le pasă. Eu abia mă mutasem de opt luni, apartamentul era cumpărat cu un credit ipotecar. Sunt mâhnit și scârbit”.

Scurgerea de gaze ar fi fost cauzată de un scurtcircuit la cablurile electrice

Explozia devastatoare care a zguduit un bloc din cartierul Rahova din București, lăsând în urmă morți, oameni grav răniți, pagube uriașe și o mulțime de întrebări despre cauzele incidentului ar fi fost cauzată de o scurgere de gaze, posibil rezultată dintr-un scurtcircuit electric care ar fi avariat o conductă.

În imaginile prezentate de Observator News, se poate observa șanțul din care specialiștii INSEMEX au extras conducta de gaze care alimenta blocul. Aceasta prezenta mai multe fisuri. Conducta era conectată la rețeaua principală și trecea prin același tunel subteran cu cablurile electrice și țevile de apă.

Experții suspectează că un scurtcircuit la un cablu electric ar fi putut cauza fisurarea conductei de gaz. Acumularea de gaz din subteran s-ar fi propagat apoi prin coloana verticală a blocului, fiind blocată undeva deasupra etajului 5.

Gazul ar fi ieșit printr-un grilaj de ventilație, acumulându-se într-un apartament, ceea ce a dus în final la explozie.

O explozie puternică a avut loc pe 17 octombrie 2025 într-un bloc de locuințe din sectorul 5 al Bucureștiului, pe Calea Rahovei. Incidentul a provocat avarii semnificative structurii clădirii, punând în pericol siguranța locatarilor.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum arată o fermă de boți care generează 50 de milioane de conturi false pro-ruse

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Ce ascundea firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Descoperirea uluitoare făcută de autorități
Unica.ro
Ce ascundea firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Descoperirea uluitoare făcută de autorități
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
Elle.ro
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
gsp
Una dintre cele mai atrăgătoare sportive din lume uimește și la 40 de ani! Ce a putut posta
GSP.RO
Una dintre cele mai atrăgătoare sportive din lume uimește și la 40 de ani! Ce a putut posta
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.RO
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Parteneri
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
Libertateapentrufemei.ro
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Directori de la Roșia Montană Gold Corporation, executați silit pentru un credit de 12 milioane de lei. Împrumutul, luat pe firma „de casă” de la Cadastru
Analiză
Știri România 10:00
Directori de la Roșia Montană Gold Corporation, executați silit pentru un credit de 12 milioane de lei. Împrumutul, luat pe firma „de casă” de la Cadastru
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru joi, 23 octombrie 2025
Știri România 09:49
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru joi, 23 octombrie 2025
Parteneri
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Adevarul.ro
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
„Rădoi a comis-o grav! Cum să te iei de Lucescu?! Eu era să mă bat cu el”. Fostul președinte LPF, verdict dur
Fanatik.ro
„Rădoi a comis-o grav! Cum să te iei de Lucescu?! Eu era să mă bat cu el”. Fostul președinte LPF, verdict dur
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
Elle.ro
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Unica.ro
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Bianca Drăgușanu nu mai vrea al doilea copil. De ce s-a răzgândit: „Am unul deja, să facă cei care nu au”. Sofia are nouă ani
Stiri Mondene 10:29
Bianca Drăgușanu nu mai vrea al doilea copil. De ce s-a răzgândit: „Am unul deja, să facă cei care nu au”. Sofia are nouă ani
Paula Seling, detalii despre viața sentimentală după divorț: „Sunt veșnic îndrăgostită”. Radu Bucura se implică în creșterea fiicei lor
Stiri Mondene 09:45
Paula Seling, detalii despre viața sentimentală după divorț: „Sunt veșnic îndrăgostită”. Radu Bucura se implică în creșterea fiicei lor
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
ObservatorNews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Parteneri
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
GSP.ro
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
GSP.ro
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
Parteneri
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
Mediafax.ro
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
StirileKanalD.ro
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Redactia.ro
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
KanalD.ro
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită

Politic

Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?”
Politică 10:28
Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?”
Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice”
Politică 21 oct.
Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice”
Parteneri
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
ZiaruldeIasi.ro
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
Mihai Rotaru, decizie de ultimă oră înainte de Universitatea Craiova – Noah. „La ei Oshima e rezervă cu 40.000 de euro pe lună!”. Câți spectatori vor fi joi pe „Oblemenco”
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, decizie de ultimă oră înainte de Universitatea Craiova – Noah. „La ei Oshima e rezervă cu 40.000 de euro pe lună!”. Câți spectatori vor fi joi pe „Oblemenco”
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței