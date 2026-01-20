Președinta Maia Sandu a spus săptămâna trecută că ar vota în favoarea unirii cu România vecină, dacă ar avea loc un referendum, pentru a contribui la protejarea democrației fragile a Moldovei în fața presiunilor Rusiei. România este stat membru al UE și NATO.

Maia Sandu a acuzat în mod repetat Rusia de amestec în treburile Republicii Moldova, fostă republică sovietică cu aproximativ 2,4 milioane de locuitori, având o majoritate vorbitoare de limbă română și o minoritate vorbitoare de limbă rusă.

Republica Moldova a anunțat luni că înaintează cu îndeplinirea formalităților necesare pentru finalizarea retragerii sale din Comunitatea Statelor Independente, organizație condusă de Rusia.

Amintim că preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat într-un interviu difuzat pe 11 ianuarie că vrea unirea cu România și a fost prima dată când a admis acest lucru.

Totuși, ea a admis că în Republica Moldova nu există o majoritate care să susţină unirea: „Ca preşedinte al Republicii Moldova, înţeleg, mă uit la sondaje, că nu există o majoritate astăzi care să sprijine unirea cu România. Dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE şi noi acţionăm în sensul acesta”.

Maia Sandu, în vârstă de 53 de ani, este președinta Republicii Moldova din decembrie 2020.

Și Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, a spus că ar fi de acord cu un referendum pe tema unirii cu România.

Recent, Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, a criticat-o pe Maia Sandu, în urma declarațiilor privind unirea cu România, spunând: „Vrea să devină președinta noii țări românești”.

