Creștere semnificativă a numărului de călători străini

Politică flexibilă de acordare a vizelor a dus și la o creștere de peste 32% a numărului de pasageri străini între ianuarie și iulie 2026, potrivit datelor publicate de China State Railway Group (China Railway), operatorul feroviar național.

În total, 14,85 de milioane de călătorii au fost efectuate de turiști internaționali, un avans stimulat de extinderea politicilor de tranzit fără viză ale Chinei. Traficul internațional și transfrontalier a crescut semnificativ pe mai multe rute.

De exemplu, legătura feroviară de mare viteză Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong a înregistrat 20,05 milioane de călătorii transfrontaliere, o creștere de 11,5% comparativ cu 2025. Pe ruta China–Laos, au fost raportate 214.000 de călătorii transfrontaliere, cu 38,2% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Extinderea rețelei și creșterea numărului de trenuri

Creșterea traficului a fost susținută de extinderea serviciilor feroviare. În medie, 11.462 de trenuri de pasageri au circulat zilnic pe rețeaua chineză între ianuarie și iulie 2026, cu 571 mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.

De asemenea, operatorul a introdus trenuri suplimentare pe rutele aglomerate și în perioadele de vârf. Unele garnituri de tip unitate multiplă electrică au fost cuplate pentru a mări capacitatea de transport. Totodată, deschiderea unor noi secțiuni de cale ferată de mare viteză a îmbunătățit conectivitatea dintre diferitele regiuni ale țării.

China Railway își propune să integreze mai strâns transportul feroviar cu industria turismului. De la începutul anului și până la sfârșitul lunii iulie, compania a operat 2.159 de trenuri turistice, în colaborare cu autoritățile locale din domeniul culturii și turismului. Aceste trenuri sunt conectate la atracții turistice și facilități de cazare, contribuind la dezvoltarea turismului intern. În plus, au fost introduse și 79 de trenuri speciale, personalizate pentru grupuri precum participanții la concerte sau suporterii care se deplasează la evenimente sportive.

Reprezentanții China Railway au subliniat că aceste inițiative sunt menite să îmbunătățească experiența călătorilor și să stimuleze turismul local și internațional.

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