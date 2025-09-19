Ce presupune recunoașterea unui stat palestinian?

Palestina este un stat recunoscut pe plan internațional, dar care nu are granițe stabilite, capitală sau armată. Deși are misiuni diplomatice și participă la competiții sportive internaționale, inclusiv la Jocurile Olimpice, situația sa rămâne complicată din cauza conflictului cu Israelul, relatează BBC.

Cisiordania este ocupată militar de Israel, iar Gaza se confruntă cu un război devastator. Palestina este recunoscută de aproximativ 75% dintre statele membre ONU. Are statut de „stat observator permanent” la ONU, ceea ce îi permite participarea, dar fără drept de vot.

Regatul Unit și Franța, alături de alte state precum Canada, Australia și Belgia, intenționează să recunoască Palestina în următoarele zile, în cadrul Adunării Generale a ONU. Aceasta ar aduce sprijinul a patru dintre cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, SUA fiind singura excepție. De asemenea, China și Rusia au recunoscut Palestina încă din 1988.

SUA, deși au sprijinit Autoritatea Palestiniană de la înființarea sa în anii 1990, nu au susținut crearea unui stat palestinian, în special sub administrația Trump. Politica americană a fost puternic aliniată cu interesele Israelului.

Motivele deciziei Regatului Unit și ale altor țări

Guvernele britanice au considerat mult timp că recunoașterea Palestinei ar trebui să facă parte dintr-un proces de pace mai amplu. Totuși, evenimentele recente, inclusiv criza umanitară din Gaza și schimbările în opinia publică, au determinat mai multe guverne să acționeze.

Decizia Regatului Unit este condiționată de acțiunile Israelului, inclusiv încetarea anexării teritoriilor din Cisiordania și angajarea într-un proces de pace.

Canada, de exemplu, a condiționat recunoașterea de reformele Autorității Palestiniene, organizarea de alegeri în 2026 și demilitarizarea. Coordonarea între statele care sprijină recunoașterea ar putea contribui la găsirea unei soluții pentru conflictul din Gaza și la un proces politic ulterior.

Poziția SUA, față de recunoașterea Palestinei

Administrația Trump și-a exprimat clar opoziția față de recunoașterea Palestinei. Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a declarat că SUA nu mai susțin crearea unui stat palestinian.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a afirmat că recunoașterea ar încuraja Hamas și ar putea determina Israelul să anexeze Cisiordania.

„Le-am spus că acest lucru va duce la astfel de acțiuni reciproce și că va îngreuna încetarea focului (în Gaza)”, a declarat Rubio, în septembrie.

România este una dintre țările care recunosc statul palestinian

Relația României cu Palestina își are originile în perioada comunistă. Țara noastră a recunoscut oficial Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OEP) ca reprezentant unic și legitim al poporului palestinian în mai 1972, iar ulterior, în martie 1974, a fost deschisă Reprezentanța Permanentă a OEP la București.

România a recunoscut statul palestinian la 16 noiembrie 1988. Pe această bază, în ianuarie 1989, potrivit MAE. Reprezentanța Permanentă a OEP la București a fost ridicată la rang de ambasadă a Palestinei.

Din cele 193 de state membre ale ONU, aproape 150 recunosc deja Palestina ca stat.

