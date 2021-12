Redacția Școala 9 recomandă: Cărți și filme despre educație pe care nu trebuie să le ratezi

Harry Potter, de J.K. Rowling

Profit de marea reunire anunțată de HBO pentru 1 ianuarie 2022 – Return to Hogwarts – the Harry Potter 20th anniversary. Dar nu profit ca să vă îndemn să vă uitați la filme, ci să recitiți integral seria „Harry Potter”. Sau (blasfemie!) să o citiți pentru prima dată. Uitându-ne printr-o lupă în trecutul literar al ultimilor 30 de ani, mai ales când vorbim de volume vândute în milioane de exemplare, cred că putem afirma că nu există o altă serie precum cea creată în universul de la Hogwarts care să facă o pledoarie mai puternică pentru școală.

Volumele „Harry Potter” au fost vândute în milioane de exemplare. Foto: Shutterstock

Visul lui Harry s-a împlinit când a mers la școală, prieteniile formate au durat până după epilog, iar ce a învățat acolo i-a salvat viața, la propriu și la figurat, de nenumărate ori. Sigur, e greu de închipuit că orice școală de la sat e Hogwarts pentru elevii ei. Dar poate e suficient să meargă acolo ca să-i îndemne spre lectură. Iar cărțile deschid toate porțile din lume pentru copii: chiar și cele de la Hogwarts. Și dacă nu mai simțiți magia de a relua „Harry Potter”, găsiți un copil care nu a citit încă și așezați-i cartea în mână. S-ar putea să-i schimbați viața. Cândva, mi-a schimbat-o și mie. (Cătălin Hopulele)

„Învățare (Educated)”, de Tara Westover

„Învățare”, publicată în România în 2019, este un volum de memorii semnat de Tara Westover, 35 de ani. Cartea s-a bucurat de o bună publicitate când a apărut, așa că e posibil ca mulți dintre voi să fi auzit deja de ea și să o fi citit. „Învățare” spune povestea reală a Tarei, cel de-al șaptelea copil dintr-o familie de mormoni fundamentaliști care trăiau la poalele muntelui Idaho. Până la vârsta de 9 ani, copila nu a existat din punct de vedere legal – nu a avut certificat de naștere, iar până la 16 ani, Tara nu a pășit într-o școală, nu a beneficiat de îngrijiri medicale și nici n-a făcut vreun vaccin. Asta pentru că tatăl familiei, un fundamentalist religios, dominat de o boală psihică (bipolaritate) și cu un comportament abuziv, punea credințele personale mai presus de siguranța și bunăstarea copiilor lui.

Nu credea în spitale, doctori și tratamente medicale, era antisistem, antișcoală și anticivilizație, în general. Tatăl trăia și-și „educa” copiii doar pentru venirea „Zilelor de pe Urmă”, o apocalipsă profețită de Dumnezeul mormonilor, obligându-și familia la o muncă grea și periculoasă într-un depozit de deșeuri. Tara înțelege, în cele din urmă, la vârsta de 16 ani, că singura ei șansă este să plece de acasă. Ajunge, prin puterea ambiției și a disciplinei, să studieze peste Ocean, la Cambridge.

„Învățare” este, așadar, o carte despre educație și puterea ei de a schimba vieți, iar Tara este un exemplu despre curaj, disciplină și o capacitate ieșită din comun de a depăși orice piedică, fizică sau mentală, pentru ceea ce mulți dintre noi numim „a reuși în viață”.

Cartea este cu adevărat tulburătoare, mai cu seamă că, uneori, uiți că citești, de fapt, o biografie și nu o carte de ficțiune.

Privind în jur, la protestele recente față de vaccin de la noi, dar și la reticența milioanelor de părinți când vine vorba de educație sexuală în școli, cartea poate fi un bun reminder despre cât de important este să nu ne scufundăm în propriile convingeri și credințe, ci să lăsăm învățătura să ne schimbe, să ne aducă mai aproape de noi înșine. (Adelina Mărăcine)

„Cât de aproape sunt ploile reci”, de Bogdan Coșa

În cel mai recent roman al lui, din 2020, Bogdan Coșa pictează satul românesc cu toate nuanțele sale întunecate – sărăcie, alcoolism și violență din familie -, în care au trăit bunicii, chiar și mulți dintre părinții noștri. Și unde învață în prezent cei câțiva copii care vor reuși să ajungă la un liceu de oraș, dar și cei care vor rămâne să muncească fizic acolo sau vor pleca pentru asta în străinătate.

„Cât de aproape sunt ploile reci” ne trimite prin anii 2000, când cititorii mai mici ai publicației Școala 9 încă nu se născuseră sau aveau numai câțiva ani. Dar cât de diferită este viața satului de-atunci de cea de astăzi? Până la urmă, personajele din romanul lui Coșa le recunoaștem printre rudele noastre, care s-au lovit de aceleași nefericiri. Această carte, premiată de curând de revista „Observator cultural”, ar putea să creeze o punte între generații. În plus, fanii romanului „Moromeții” al lui Marin Preda, elevi, profesori, părinți și toți ceilalți, au ocazia să citească un nou volum despre complexitatea lumii rurale. (Medeea Stan)

Filme care ne învață. Serialul „The Chair”

Ce face o profesoară care, după multe bătălii interne, ajunge directorul departamentului de literatură engleză, chiar în miezul desființării acestuia? Dacă filmele vi se par prea puțin dinamice și sunteți, la fel ca mine, o persoană care se plictisește repede, vă recomand miniseria „The Chair”, disponibilă pe Netflix, lansată anul acesta.

Serialul surprinde viața academică așa cum este ea: cu frustrări, temeri, bucurii și întâmplări amuzante. În multe episoade, seria arată ca o parodie a ceea ce se întâmplă în anumite universități din anglosferă de când cu mișcările de tip woke, însă realizată cu mult umor și bun-simț, de aceea cred că este o producție care va merge și pentru progresiști, și pentru conservatori.

La finalul zilei, veți rămâne cu un zâmbet pe buze și cu întrebarea: cum se împacă egalitatea de șanse cu meritocrația?, o mare întrebare specifică lumii noastre moderne. Dacă sunteți profesori sau studenți, șansele de a râde pe săturate cresc exponențial: e aproape imposibil să nu ne regăsim în măcar una dintre scenele montate cu atâta finețe și respect pentru detaliu. :) (Antonia Pup)

Miniseria „Scenes from a marriage”/„Scene dintr-o căsnicie”

Producția poate fi vizionată pe HBO Go și este o adaptare a miniseriei clasice a regizorului suedez Ingmar Bergman. În cele cinci episoade, „Scene dintr-o căsnicie”, cu Jessica Chastain și Oscar Isaac în rolurile principale, reexaminează, așa cum se arată și în descrierea producției, noțiunile legendare despre dragoste, ură, dorință, monogamie, mariaj și divorț, prezentate din perspectiva unui cuplu american contemporan. Producția este scrisă și regizată de Hagai Levi.

Înainte de a vedea această miniserie, care pălește prin comparație cu cea originală, vă invit, așadar, dacă n-ați făcut-o deja, să vizionați miniseria absolut copleșitoare și dureroasă a lui Bergman, din 1973, cu Liv Ullmann și Erland Josephson în rolurile principale. Presa internațională scrie că „Scenes from a marriage” a lui Bergman a avut un impact atât de mare în conștiința publică, încât ar fi declanșat o creștere a programărilor la terapie, în Suedia, și ar fi contribuit masiv la creșterea ratei divorțurilor.

Dar cele două miniserii nu sunt despre divorț – în orice caz, el nu mai este la fel de exotic în 2021 ca în 1973, ci despre complexitatea unei relații, importanța sincerității față de partener și față de tine însuți, redescoperirea de sine. „Cred că ar trebui să-i învățăm pe copii că iubirea se termină, că relațiile se termină, oamenii pleacă, se despart și divorțează. Și că totul face parte din viață. Atunci, poate că n-ar mai fi atâta durere și suferință”, spune, la un moment dat, superba Jessica Chastain, în rolul Mirei, soția lui Jonathan, din remake-ul american. (Adelina Mărăcine)

Filmul „Copilul problemă”

Cui îi plac lecțiile? Da, nici mie. Are o conotație bleax cuvântul ăsta, îl asociem cu predicile. E și o urmare a faptului că n-am avut mereu lecții faine la școală și că „a-ți face lecțiile” însemna ore bune aplecate peste caiet. Dar când spun că filmul „Copilul problemă” e o peliculă-lecție, vă garantez că nu are de-a face cu lecțiile cu care am fost obișnuiți.

Spune povestea unui copil aflat în grija direcției de asistență socială din Germania, din categoria copiilor pe care nu-i vrea nimeni, nici familie, nici asistenții maternali, nici educatorii, că, na, fac probleme. Cred că filmul i-ar arăta unui asistent social cum funcționează alte sisteme de protecție a copilului și i-ar da metode noi de lucru, poate și o nouă optică.

Părinților le-ar da putere și pe alocuri dreptate, politicienilor – o schimbare de mentalitate și o cunoaștere a sistemului și celor care nu sunt nici una, nici alta – o poveste dulce-amăruie de viață frumoasă în cruzimea ei. Copilul care îl interpretează pe „copilul problemă” e magistral. Deci, vine cu o lecție și pentru copiii care vor să fie actori. Recunosc, un film care poate știrbi puțin din magia sărbătorilor hrănită cu filme-cozonac, călduțe și pline de idealism dulce, de-ți strepezesc dinții. Dar e numai bun să ne pregătim pentru realitatea lunii ianuarie. Filmul poate fi văzut online pe Eventbook, vizionarea costă 15 lei. (Andreea Archip)

Serialul „Sex Education”

Discutăm foarte mult despre absența unei educații sexuale corespunzătoare în școlile din România. Iar argumentul suprem al celor care sunt împotriva predării acesteia este că ar fi inadecvat să vorbești despre asta în școală sau că „învață copiii cum să facă sex”.

Nu stau acum să conving pe nimeni, dar recomand tuturor să se uite la Sex Education. Premiata producție Netflix vorbește despre necesitatea unei educații sexuale în orice comunitate, indiferent de nivelul de trai, ocupația părinților etc. În liceul Moordale din UK, elevii întrețin atât de multe zvonuri despre sex, încât circulă mai abitir ca teoriile cu cipurile din vaccin.

Nu au adulți cu care să vorbească, nu îndrăznesc să deschidă subiectul cu părinții lor, iar în cercurile de prieteni apropiați evident că nesiguranța și incertitudinea slăbesc statutul social. E reconfortant să înțelegi că problema asta este una majoră și în țările „din lumea bună”, unde soluții precum interzicerea discuțiilor despre sex și impunerea uniformelor și a normelor stricte au un real succes: doar despre asta se vorbește. Sună cunoscut, nu? (Cătălin Hopulele)

Lista completă, pe Școala 9.

Citeşte şi:

Cazul importantei judecătoare agresate de soțul colonel: „Agresorul are, de multe ori, chipul unui bărbat beat de la țară, nu al unui colonel. Dar violența nu are statut social”

Cum s-a mobilizat Diaspora de Sărbători pentru o familie de români din Ucraina care a adoptat șase frați orfani: „Avem nevoie de haine și încălțăminte pentru copii”

Toată lumea l-a văzut, toată lumea vorbește despre el. „Nu vă uitaţi în sus!” e poate cel mai important film din ultima vreme

PARTENERI - GSP.RO De ce s-a despărțit Valeria de fostul atacant al Chiajnei: „De câte ori faci sex?!”

Playtech.ro BOMBĂ! Cine nu îl va ierta NICIODATĂ pe Victor Socaciu și de ce: „Nu o să mai găsiți situații în Europa”

Observatornews.ro Caz şocant în Botoşani: şi-a revenit miraculos, dar propriii părinţi nu au vrut să-l primească acasă. Poliţia, chemată în ajutor, s-a dat bătută: nu avem lege pentru lipsa de omenie

HOROSCOP Horoscop 29 decembrie 2021. Gemenii sunt în pericol de a se amăgi singuri în legătură cu cele mai importante probleme

Știrileprotv.ro Imagini din interiorul unui tunel în care intrarea este interzisă. Ce s-a descoperit înăuntru la 50 de ani de la închidere

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat