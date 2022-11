Reduceri de Black Friday pentru găzduire web

Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro.

Hostriver.ro oferă pachete de găzduire web cu cu stocare SSD, panou de control cPanel, CloudLinux și server LiteSpeed cu un discount de 50% față de prețul de listă. Conform regulamentului campaniei (aici), durata promoției Black Friday 2022 este între 7 – 27 noiembrie 2022, în limita pachetelor de găzduire web stabilite pentru această campanie. Reducerea se aplică o singură dată, pentru o perioadă de maxim 12 luni de contract.

Pentru un pachet de găzduire web prețurile pornesc de la 15 € / an (1.25 € / lună) pentru 10 GB SSD, 1 GB RAM, trafic necontorizat si maxim 2 domenii pe cont, ajungând la 47.88 € / an (3.99 € / lună) pentru 32 GB SSD, 3 GB RAM, trafic necontorizat și fără limita a numărului de domenii ce pot fi adăugate în cont.

Nu sunt disponibile reduceri pentru pachete VPS sau alte servicii cu specificații superioare precum pachetele de găzduire Magento.

Chroot.ro organizează evenimentul de reduceri în perioada 25 – 26 noiembrie 2022 și are o plajă imensă de servicii cu discount de la 53% până la 84% plus câteva pachete configurate special pentru Black Friday ce pot fi achiziționate numai în cele două zile de eveniment. Pachetele de găzduire web care sunt create special pentru Black Friday au prețul garantat și pentru reînnoirile viitoare ale pachetelor. Astfel, dacă achiziționați astăzi un pachet Arrow cu 32 GB SSD, 1 GB RAM, 1 domeniu găzduit și trafic necontorizat cu 19.99 €, anul viitor când expiră perioada contractată va fi reînnoit cu același preț mic de numai 19.99 € / an.

Pachetul vedetă al acestui an este cel de 29.99 € / an ce include 64 GB SSD, 3 GB RAM, 7 domenii găzduite și trafic necontorizat.

Pentru pachetele al căror preț scăzut este oferit numai pentru primul an de contract Chroot.ro are anul acesta:

PersonalPro la 9.99 € / primul an cu 32 GB SSD, 2 GB RAM, 150% CPU, domenii găzduite nelimitat.

Enterprise la 29.99 € / primul an cu 128 GB SSD, 4 GB RAM, 200% CPU, domenii găzduite nelimitat și o adresă IP dedicată.

În zona VPS-urilor ofertele sunt între 23.97 € / primul an pentru 50 GB SSD, 3 core-uri, 4 GB RAM si lățime de bandă best effort de 200 Mbps, până la 181.45 € / primul an pentru 160 GB SSD, 4 core-uri, 32 GB RAM, 500 Mbps lățime de bandă.

Anul acesta este oferită în exclusivitate o soluție de stocare Synology RackStation. Synology RS820+ este special creat pentru acele afaceri care își doresc un management eficient și centralizat al datelor, fiind soluții de stocare găzduite în data center și cu acces rapid atât din rețelele naționale cât și din afara lor. Pachetul disponibil în perioada 25 – 26 noiembrie 2022 costă 35 € / lună pentru primul an, având 8 TB de stocare, 6 GB RAM, trafic de date necontorizat și lățime de bandă de 1 Gbps.

În timpul zilei majoritatea furnizorilor de servicii de găzduire web își vor publica oferta și țineți cont de recomandările făcute în articolul legat de lucrurile la care trebuie să fiți atenți atunci când alegeți un pachet de găzduire web.

