Reducerile la facturi se aplică automat

Locuințele amplasate la o distanță de maximum 500 de metri de noile rețele sau de liniile de înaltă tensiune modernizate vor beneficia de o reducere de 250 de lire sterline pe an (aproximativ 290-300 de euro) la factura de energie electrică, pe o perioadă de 10 ani, potrivit The Guardian. Reducerea se acordă eșalonat la fiecare șase luni, pe o durată de 10 ani, însumând 2.500 de lire sterline (peste 2.900 de euro n.r.) per gospodărie eligibilă, iar proprietarii nu sunt nevoiți să depună cereri administrative complicate.

Decizia vine în contextul celui mai amplu proiect de modernizare a rețelei energetice din Marea Britanie realizat din anii 60 până în prezent. Inițiativa acoperă peste 40 de locații din Anglia, Scoția și Țara Galilor, scopul autorităților fiind de a preveni opoziția comunităților locale față de construirea infrastructurii energetice de mari dimensiuni.

Suma totală pe care o familie o poate economisi ajunge la aproximativ 2.900 de euro pe parcursul celor zece ani. Beneficiul financiar va fi aplicat direct pe factura de energie, prin intermediul furnizorilor, la fiecare șase luni, fără ca proprietarii să fie nevoiți să depună cereri administrative complicate.

Analizele tehnice realizate de autoritățile din Marea Britanie au arătat că ridicarea stâlpilor clasici de înaltă tensiune rămâne cea mai eficientă opțiune din punctul de vedere al costurilor, fiind preferată în locul îngropării cablurilor subterane, opțiune considerată mult prea scumpă pentru bugetul public.

Investiții de 90 de miliarde de euro în rețeaua națională

Secretarul de stat britanic pentru energie, Michael Shanks, a explicat că aceste investiții de miliarde de euro sunt esențiale pentru tranziția de la combustibili fosili la energie regenerabilă și pentru securitatea energetică a țării. Oficialul a subliniat că este corect ca populația care găzduiește această infrastructură națională critică să beneficieze în mod direct de o scădere a costurilor lunare.

Operatorii de rețea din Marea Britanie vor investi aproximativ 90 de miliarde de euro (77 de miliarde de lire sterline) într-un interval de cinci ani. Proiectele sunt necesare pentru a transporta energia verde generată de parcurile eoliene offshore și din zonele izolate către marile centre urbane, unde consumul este ridicat.

În prezent, din cauza infrastructurii învechite, Marea Britanie plătește compensații parcurilor eoliene pentru a-și opri producția când rețeaua locală este suprasolicitată, apelând în paralel la centrale pe gaz sau la importuri scumpe de energie din Europa continentală. Autoritățile estimează că pierderile provocate de aceste blocaje din rețea ar ajunge la 3,5 miliarde de euro până în 2030, dacă nu se intervine rapid.

Situația românilor care au stâlpi de înaltă tensiune pe teren

Și mii de români au proprietăți traversate de rețele electrice sau au stâlpi de rețea amplasați chiar pe terenurile lor private. Cu toate acestea, în prezent, cadrul legislativ din România nu prevede niciun mecanism de reducere automată a facturilor lunare la energia electrică pentru românii care găzduiesc această infrastructură.

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 reglementează strict relația dintre proprietarii de terenuri și operatorii de transport și distribuție, însă compensarea se face prin alte pârghii juridice, nu prin scăderea tarifului la kilowat.

Conform legislației românești, terenurile private afectate de capacități energetice sunt supuse unui drept de uz și de servitute legală în favoarea operatorilor de rețea. Aceasta înseamnă că furnizorii de utilități pot accesa terenul pentru lucrări de mentenanță, reparații sau extinderi.

Pentru liniile electrice noi, instalate după intrarea în vigoare a legii, operatorii au obligația legală de a încheia o convenție cu proprietarul terenului. În cadrul acestei convenții se stabilesc două tipuri principale de compensații financiare. Este vorba despre o indemnizația pentru exercitarea dreptului de uz și servitute, calculată în funcție de suprafața de teren afectată și de valoarea de circulație a imobilului, sau despre despăgubiri pentru pagubele efective produse proprietarului (de exemplu, distrugerea unor culturi agricole sau imposibilitatea temporară de utilizare a terenului).

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