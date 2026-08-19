Ce prevede inițiativa privind neutralitatea strictă

Propunerea supusă votului populației este cunoscută sub numele de „Inițiativa privind Neutralitatea” și a adunat peste 130.000 de semnături valabile din partea cetățenilor. Conform proiectului de lege, textul constituțional ar urma să prevadă că Elveția nu va adera la nicio alianță militară sau de securitate și nu va aplica măsuri coercitive non-militare împotriva altor state suverane.

Dacă măsura va fi aprobată, Berna va fi obligată să își retragă sprijinul pentru pachetele de sancțiuni ale Uniunii Europene, cu excepția cazului în care acestea sunt impuse oficial de Consiliul de Securitate al ONU. Totodată, textul limitează drastic participarea la misiuni internaționale de securitate sau cooperarea strânsă cu alianțe precum NATO.

Argumentele celor două tabere politice

Inițiatorii proiectului argumentează că neutralitatea absolută este pilonul central al securității și al prosperității naționale. În viziunea acestora, abandonarea rigorii diplomatice vulnerabilizează poziția Elveției pe scena internațională și afectează credibilitatea sistemului său financiar și de afaceri.

De cealaltă parte, Consiliul Federal și majoritatea parlamentară recomandă ferm respingerea inițiativei. Oponenții subliniază că o izolare strictă ar reduce capacitatea țării de a reacționa flexibil în fața crizelor globale, ar afecta parteneriatele economice cu statele vecine și ar putea lăsa Elveția vulnerabilă din punct de vedere al securității colective.

Decizia finală va aparține cetățenilor elvețieni, fiind necesară o dublă majoritate — atât a votului popular, cât și a cantoanelor — pentru modificarea legii fundamentale.