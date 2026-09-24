În perioada premergătoare înăspririi schemei fiscale din Belgia, milionarii au donat copiilor lor un număr excepțional de mare de afaceri de familie, suma totală pentru 2025 fiind de aproape 25 de miliarde de euro, arată cotidianul flamand Het Belang van Limburg. „Cifrele arată foarte clar că cei mai bogați sunt cei care utilizează schema.”

În 2025, o sumă record de 24,8 miliarde de euro a fost donată fără taxe de familiile înstărite sub formă de afaceri și companii de familie. Aceasta este o sumă de trei ori mai mare decât în ​​2024. Acest lucru este confirmat într-un răspuns al ministrului flamand al finanțelor, Ben Weyts (N-VA), la o întrebare adresată de membrul Parlamentului flamand Bram Jaques (Groen).

Prin donarea afacerii familiei generației următoare, antreprenorii își pot feri moștenitorii să plătească impozit pe succesiune de 3 sau 7%, după decesul lor. Scutirea de la plata impozitului a donațiilor a devenit mai strictă, începând cu 1 ianuarie. Cea mai semnificativă schimbare este că locuințele deținute de companie nu se mai califică pentru donații scutite de impozit. Guvernul flamand a decis să elimine această lacună juridică.

Schimbarea a condus la donarea unui număr excepțional de mare de afaceri familiale copiilor, anul trecut, de către antreprenori. Atâta timp cât a fost posibil, aceștia au profitat de schema favorabilă pentru a transfera și locuințe rezidențiale scutite de impozite. Comparativ cu anul precedent, valoarea donațiilor s-a triplat, de la 7,5 la 24,8 miliarde de euro.

Din aceasta, se poate deduce că plasarea locuințelor în companii familiale a fost o tehnică populară. Se pare că mulți milionari belgieni au dorit să prevină reglementările mai stricte. Acest lucru este evident și din faptul că 39% din dosare au fost înregistrate în luna decembrie 2025.

Venituri de 1,7 miliarde

„Ceea ce iese în evidență este că nu este vorba doar despre micul măcelar sau brutar de după colț, așa cum se spune adesea”, spune Bram Jaques. Cifrele arată că 18 miliarde de euro, aproape trei sferturi din total, au fost reprezentate de 35 de cazuri. Aceste companii au o valoare medie de peste 500 de milioane de euro. În 90% din donații, companiile au fost evaluate la peste 10 milioane de euro. „Cifrele arată foarte clar că cei mai bogați sunt cei care utilizează schema. Acest lucru contrastează puternic cu ratele mai mari aplicabile moștenirilor mai mici, care pot ajunge până la 55%”, spune Jaques. „Este necesară o revizuire fundamentală a întregului sistem.”

Dacă suma integrală de 25 de miliarde de euro ar fi impozitată la cea mai mare cotă de 7%, veniturile statului s-ar ridica la 1,7 miliarde de euro. Prin comparație, guvernul flamand are în vedere în prezent un efort bugetar de 1,5 până la 1,9 miliarde de euro. La o cotă de 3%, aceasta ar însemna venituri de 750 de milioane de euro.

„Trebuie să ne îndreptăm către un sistem în care cele mai mari averi contribuie corect, iar cele mai mici moșteniri și donații sunt cruțate”, consideră parlamentarul flamand. „Economiștii observă că taxele pe succesiuni și donații se numără printre cele mai puțin dăunătoare taxe din punct de vedere economic. Pe de altă parte, sunt nepopulare. Dar atunci când sunt în joc cheltuieli pentru climă, educație și asistență medicală, trebuie să facem compromisul corect.” El face referire la propunerile de a pune ordine în bugetul flamand prin reducerea prestațiilor sociale, cum ar fi alocațiile pentru copii și voucherele pentru servicii.

Persoane singure

Guvernul flamand a planificat inițial să reducă în continuare taxele pe succesiuni și donații și, în același timp, să elimine mecanismele de evitare a impozitelor. Eliminarea lacunei fiscale privind proprietățile rezidențiale din cadrul companiilor familiale a fost însoțită de două măsuri care beneficiază persoanele singure și partenerii supraviețuitori.