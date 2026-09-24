Volodimir Zelenski i-a spus unui propagandist rus că va ajunge la Moscova „pe o rachetă”. Reacția Kremlinului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a transmis unui propagandist rus aflat la New York că va ajunge la Moscova „pe o rachetă”, informează Meduza.

Volodimir Zelenski îi cere de mai mult timp lui Vladimir Putin să se întâlnească într-o locație neutră și să discute despre încetarea războiului. De cealaltă parte, Kremlinul susține că Putin se poate întâlni cu Zelenski doar la Moscova - afirmație repetată inclusiv la începutul acestei săptămâni.

În timp ce se ducea pe jos la Adunarea Generală a ONU, la New York, Volodimir Zelenski a fost înconjurat de jurnaliști și a răspuns la mai multe întrebări. Însă, din mijlocul mulțimii, propagandistul Valentin Bogdanov, corespondentul din New York al televiziunii și radiodifuziunii ruse de stat, l-a întrebat în mod insistent pe președintele ucrainean când „va merge” la Moscova pentru o întrevedere cu Vladimir Putin. Zelenski l-a ignorat inițial pe propagandistul rus, după care i-a răspuns în cele din urmă în treacăt: „Pe o rachetă”.

Potrivit unor jurnaliști ruși și ucraineni, acest răspuns a fost urmată de o înjurătură neinteligibilă, probabil „bleati”, cuvânt folosit în limba rusă pentru a exprima furie, surpriză sau frustrare, în funcție de context, și care poate fi tradus prin „la naiba”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ulterior că răspunsul oferit de Zelenski nu constituie un refuz. „Zelenski nu a exclus o vizită la Moscova. Nu am auzit nimic de acest fel”, a spus Peskov.

Volodimir Zelenski a denunțat de la tribuna ONU „nebunia” ucigașă a lui Vladimir Putin și i-a îndemnat pe aliați să impună sancțiuni mai dure împotriva Moscovei pentru a opri „robinetul” care alimentează războiul.