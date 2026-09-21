Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan ca prim-ministru, conform unui anunț făcut luni de Administrația Prezidențială. Decretul a fost publicat deja în Monitorul Oficial, iar Mureșan are acum la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista completă a Cabinetului, cerând votul de încredere necesar pentru a prelua oficial funcția, conform News.ro.

„Decretul privind desemnarea mea drept candidat pentru funcția de prim-ministru a fost publicat în Monitorul Oficial. Îi mulțumesc președintelui României pentru această desemnare”, a transmis Siegfried Mureșan într-un mesaj publicat pe Facebook.

Mureșan a subliniat că își ia în serios această responsabilitate și a promis formarea unui guvern „competent, stabil și capabil să ducă România înainte”. El a adăugat că prioritățile noii echipe guvernamentale vor include corectarea nedreptăților sociale și consolidarea unei direcții proeuropene ferme. „Vom corecta nedreptățile acumulate în societate și vom fi un guvern proeuropean fără echivoc”, a mai precizat acesta.

Potrivit articolului 103 din Constituția României, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru trebuie să solicite votul de încredere al Parlamentului în termen de 10 zile de la data publicării decretului în Monitorul Oficial. Programul de guvernare și lista nominală a membrilor Cabinetului vor fi dezbătute în ședință comună a Camerei Deputaților și a Senatului. Pentru învestire, Guvernul are nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile.

Președintele semnase decretul încă de sâmbătă, potrivit unor surse din Administrația Prezidențială. Această decizie deschide drumul pentru formarea unei noi echipe guvernamentale, după consultările dintre șeful statului și liderii partidelor parlamentare.

În cazul în care Parlamentul nu acordă votul de încredere în termen de 60 de zile de la prima solicitare, iar două propuneri de învestire sunt respinse, conform articolului 89 din Constituție, președintele poate dispune dizolvarea legislativului și iniția organizarea de alegeri parlamentare anticipate.