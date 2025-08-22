Sursă video: Facebook/DSU

Refugiul este situat la intrarea în Cerdacul Văii Cerbului și a fost instalat cu ajutorul unui elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al M.A.I., în colaborare cu Salvamont Prahova. Scopul refugiului este să ofere adăpost și sprijin persoanelor aflate în dificultate în zonele montane.

Fiecare dintre cele 12 refugii va fi echipat cu două paturi, iluminare prin panou fotovoltaic, apă potabilă, o trusă de prim ajutor, grup sanitar și sistem de încălzire electrică. Pentru siguranță, refugiul dispune de o alarmă acustică activabilă prin 112, iar accesul va fi reglementat printr-un cod.

„Refugiile vor fi verificate periodic pentru a asigura menținerea standardelor de siguranță și funcționalitate, contribuind astfel la protejarea turiștilor și la creșterea nivelului de securitate în zonele montane.

Pentru a rezista intemperiilor specifice zonei, refugiul necesită în continuare lucrări de ancorare la sol. Publicul va fi anunțat în momentul în care acesta va fi deschis oficial și va avea acces la codul de acces”, a transmis vineri, 22 august, DSU.

