Pajiști cu flori sălbatice și case pictate în culori pastelate

Dar ieșind afară, decorul începe să capete sens. Pentru a-l înțelege pe regele Charles- care săptămâna trecută a marcat cea de-a treia aniversare a urcării sale pe tron și care săptămâna aceasta se va întâlni cu președintele Donald Trump – uitați de Palatul Buckingham.

Locul de vacanță al regelui Charles în Transilvania. Foto: Profimedia.

În schimb, urmați un drum de pământ de cinci kilometri în România, prin pajiști cu flori sălbatice și case pictate în culori pastelate până la casa numărul 1, la marginea acestui cătun transilvănean, unde un sătean i-a întâmpinat pe vizitatorii recenți cu un avertisment: o mamă urs și puiul ei au fost văzuți în apropiere.

Acest avertisment a avut mai puțin rol de descurajare, ci mai degrabă de stenogramă transilvăneană pentru „putem să sărim peste alergarea de seară”. Acesta este ritmul pe care Charles îl preferă. De un sfert de secol, regele se întoarce cu regularitate în satele românești „pierdute în timp”, unde vitele înfundă străzile și căruțele trase de cai încă circulă pe drumuri.

Recomandări Pompa anti-sufocare vândută de doi tineri români. „Pur și simplu trageți în sus pentru a îndepărta blocajul din gâtul victimei”

„România este parte din viața sa”

România este „parte din viața sa”, a declarat contele Tibor Kálnoky, o rudă îndepărtată și prieten al regelui, într-un interviu. „El găsește aici multe dintre acele lucruri pe care încearcă să le transmită și pentru care luptă”, a spus contele. „Faptul că vine aici de peste 25 de ani vorbește de la sine.”

Charles a fost frecvent în centrul atenției globale în acest an – a participat la cea de-a 80-a aniversare a lagărului de concentrare de la Auschwitz din Polonia, l-a vizitat pe Papa Francisc la Vatican, s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelensky la Sandringham, a deschis Parlamentul în Canada.

Regele Charles, la Viscri, în 2023. Foto: Profimedia.

Dar dacă aceste momente îl arată pe monarh îndeplinindu-și îndatoririle pe scena mondială, România dezvăluie ceva despre omul din spatele coroanei.

Lui Charles îi place să glumească pe seama faptului că are o „miză” în România – este descendent al lui Vlad Țepeș, sursa de inspirație pentru „Dracula” lui Bram Stoker. Dar adevărata atracție este mai profundă.

Un loc secret, dar și un laborator viu

Biografii spun că România rurală îi oferă regelui atât o ascunzătoare, cât și un laborator viu pentru preocupările sale de lungă durată cu privire la pământ, agricultură și biodiversitate. Aici, agricultura la scară mică este un mod de viață, iar peisajul este bogat în plante și animale care au dispărut sau sunt rare în Europa de Nord.

Satul Viscri. Foto: Profimedia.

Urșii, lupii și râșii – dispăruți de mult din Marea Britanie din cauza vânătorii, a despăduririlor și a pierderii habitatului – încă hoinăresc. Un panou informativ de pe una dintre proprietățile sale menționează că numai în acest colț al Transilvaniei există 1.200 de specii de plante.

Un altul îl citează pe rege, menționând că există „peste 200 de specii de fluturi în România, față de doar 40 în Regatul Unit”.

Într-un discurs susținut în 2014 la Universitatea din București, regele a avertizat împotriva modernizării, menționând că Marea Britanie a făcut „greșeala îngrozitoare” de a-și deteriora propriul patrimoniu rural și biodiversitatea.

Recomandări Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării: SAFE nu înseamnă cadouri de la Bruxelles, ci împrumuturi. Adio contractelor pe termen lung cu SUA

„Am ajuns să iubesc România”

„Am ajuns să iubesc România”, a declarat regele Charles al-III-lea în timpul unei vizite din 2023 – prima sa călătorie în străinătate după ce a fost încoronat.

„România a păstrat, în pădurile sale seculare, în zonele rurale virgine și prin unele exemple remarcabile de agricultură durabilă, o bogăție incomparabilă a naturii.”

Curtea interioară a casei regelui Charles, în Viscri. Foto: Profimedia.

Criticii avertizează că opinia sa poate romantiza greutățile rurale. Economia României este aproape egală cu media Uniunii Europene, dar sărăcia rurală, deși se îmbunătățește, se numără printre cele mai ridicate din blocul comunitar.

Tradițiile se estompează, de asemenea, pe măsură ce tractoarele înlocuiesc coasele, iar tinerii pleacă la oraș. Susținătorii regelui spun însă că prezența sa ajută. Agitația regală atrage turiști curioși, care apoi rămân pentru a admira peisajele și tradițiile. Diferitele organizații caritabile ale lui Charles îi sprijină pe cei care predau tehnici rurale, repară monumente și finanțează proiecte.

„Charles are o casă aici, serios?”

Caroline Fernolend, președinta Mihai Eminescu Trust din România – o organizație caritabilă dedicată conservării și regenerării satelor rurale – și o locuitoare de o viață a satului Viscri, a cărei familie locuiește acolo din 1142, îi datorează lui Charles creșterea nivelului de trai în satul ei.

Sub patronajul său, trustul a finanțat o mare parte a unei stații ecologice de tratare a apelor reziduale în valoare de 400.000 de euro. „A fost primul sistem ecologic de canalizare din România”, a explicat aceasta despre instalația care a fost inaugurată în 2011, în prezența lui Charles.

Satul Viscri. Foto: Profimedia.

„În mod normal, administrațiile locale ar trebui să facă acest lucru”. Trustul a încercat să îi ofere cadou lui Charles o fermă în 2006, dar acesta a ales să o cumpere pentru aproximativ 30.000 de euro. În afara cercurilor regale – și în afara României – nu este cunoscut faptul că Charles are proprietăți aici.

Printre vizitatorii recenți s-a numărat Lenka Kovacova, 41 de ani, un auditor din Republica Cehă. Prietenii i-au spus că Charles are legături cu Transilvania, așa că ea a venit să vadă cu ochii ei. „Charles are o casă aici, serios?”, își amintește ea.

Ciprian Mihai, 34 de ani, care lucrează în domeniul bancar în București și a vizitat una dintre proprietăți, a declarat că majoritatea românilor îl privesc cu căldură pe rege, în parte pentru că nu este politician.

A venit prima dată în 1998

Charles a vizitat prima dată România în 1998, un an dificil după moartea Dianei, și de atunci s-a întors aproape în fiecare an.

Sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie este sezonul obișnuit al regelui Charles aici, când florile sălbatice se revarsă peste dealuri.

El stă la pensiunea sa cu șapte dormitoare din Valea Zălanului, care se închide pentru vizitatori și se umple cu personalul său de securitate.

Intrarea în casa regelui Charles, la Viscri. Foto: Profimedia.

Alteori, camerele se închiriază pentru aproximativ 200 de dolari pe noapte, cu un supliment pentru activități precum observarea urșilor ori plimbări cu căruța trasă de cai. Mesele sunt de obicei comune.

Un „jurnal al animalelor sălbatice” din pensiune înregistrează observațiile de animale. Charles petrece ore întregi plimbându-se prin pajiștile cu flori sălbatice.

În ultima sa călătorie în Valea Zălanului, în 2023, Charles a invitat întregul sat — aproximativ 100 de persoane — la un picnic. Oamenii au adus pâine, brânzeturi și rachiu de prune.

Popularitatea are un preț

Proprietatea sa din Viscri a fost redenumită „Casa Regelui” și redeschisă în 2022 ca muzeu și spațiu expozițional. Profiturile susțin inițiative locale, de la plantarea de peri până la un nou loc de joacă.

Viscri, cu o populație sub 500 de locuitori, este probabil cel mai faimos sat din Transilvania, găzduind o biserică fortificată inclusă în patrimoniul UNESCO, un restaurant prezentat de HBO și, datorită lui Charles, un anumit prestigiu regal.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Casa Regelui, aflată în centrul satului, vinde miere și ceramică locală și găzduiește o grădină organică îngrijită de școlari. Peste 35.000 de persoane au vizitat-o ​​anul trecut.

Popularitatea are însă și dezavantajele ei. Prețurile caselor sunt în creștere, iar mașinile sunt restricționate pe drumul principal de pământ, unde vitele sunt încă mânate zilnic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE