Josipa Pleslici, fostă Rimaci, 46 de an, primar timp de trei mandate, între 2005 și 2015, la Knin, membră a Uniunii Democrate Croate de centru-dreapta și fost parlamentar, a fost condamnată la închisoare pentru corupție, în dosarul „Vjetroelektrane” (Afacerea Turbinele Eoliene), a informat portalul croat Index.

Fostul secretar de stat Josipa Pleslici, anterior cunoscută sub numele de Josipa Rimaci, a recunoscut implicarea sa în cazuri de corupție legate de examenele de stat, subvenții și angajări ilegale.

De asemenea, Ružica Njavro, fostă secretară în cabinetul fostului ministru al Agriculturii Marija Vučkovici, a admis aceleași acuzații.

O mare parte dintre cei acuzați în acest dosar au recunoscut vinovăția în trecut.

Sentințe definitive pentru corupție

Imediat după ce și-a recunoscut vinovăția, instanța a emis sentința pentru Josipa Pleslici. Aceasta a fost condamnată la 1 an și 8 luni de închisoare cu executare, fiind obligată să plătească și o amendă de 130.000 de euro.

Până acum, Pleslici, supranumită „Regina din Knin”, a achitat deja 30.000 de euro, urmând să plătească 35.000 de euro în următoarele 15 zile, iar restul sumei în decurs de un an.

Deoarece a petrecut 4 luni în arest preventiv, aceasta mai are de executat un an și patru luni de detenție. Totuși, după jumătatea pedepsei, va putea solicita eliberarea condiționată.

În ceea ce o privește pe Ružica Njavro, aceasta a primit o pedeapsă mixtă: un an și jumătate, din care 6 luni cu executare, și o amendă de 40.000 de euro.

„Am nevoie de liniște”

După pronunțarea sentinței, Pleslici a declarat că „am nevoie de liniște”. Decizia de a recunoaște acuzațiile a venit după negocieri îndelungate între procurori și echipa sa de avocați, desfășurate pe parcursul verii.

Un aspect-cheie al procesului a fost posibilitatea prezentării mesajelor din telefonul mobil al lui Pleslici, inclusiv conversații cu actualul procuror general, Ivan Turudici.

Întrebările legate de rolul acestor mesaje în decizia de a încheia un acord nu au primit încă un răspuns oficial.

Avocatul apărării, Ivan Gržići, a subliniat că decizia clientei sale de a recunoaște vinovăția a fost una dificilă.

„Am utilizat posibilitatea legală de negociere pentru a evita un proces îndelungat și incert. Considerăm că aceasta este cea mai oportună soluție, date fiind toate circumstanțele”, a declarat Gržici pentru presă în fața Tribunalului Județean din Zagreb.

Detalii despre „Afacerea Turbinele Eoliene”

Cazul Pleslici este parte a scandalului cunoscut sub numele de „Afacerea Turbinele Eoliene”.

Fosta „regină din Knin” a fost reținută în urmă cu 6 ani și acuzată că a orchestrat fraude legate de examenele de stat, subvenții agricole și licitații pentru terenuri agricole.

Din cei 27 de inculpați inițiali, 17 au ajuns deja la înțelegeri cu procurorii.

„Sport și muzică”

Într-un alt dosar, cunoscut sub denumirea „Sport și Muzică”, Pleslici și alți 11 inculpați sunt acuzați de o gamă largă de infracțiuni de corupție.

Ancheta a scos la lumină o rețea complexă în care Pleslici juca un rol central, facilitând diverse servicii private și de afaceri în detrimentul statului.

Printre cei care au recunoscut faptele de corupție se numără și fostul ministru al dezvoltării regionale, Gabrijela Žalaci. Aceasta a schimbat mesaje cu Pleslici, în care apare menționat și un individ identificat doar prin inițialele „A.P”.

Procurorii au investigat, de asemenea, legături cu foști oficiali precum șeful Vămilor, Hrvoje Čovici, și șeful Academiei de Poliție, Dubravko Novak.

Pleslici este acuzată că a intervenit în modificarea unei reglementări legale pentru a facilita alocarea de terenuri către anumiți antreprenori, în schimbul unei mite consistente, inclusiv bani și proprietăți.

Totodată, aceasta ar fi aranjat angajări ilegale în companii de stat și în instituții publice, inclusiv pentru membri de familie și susținători politici.

Procurorii nu vor contesta sentința, aceasta fiind parte a acordului convenit.

La 25 septembrie 2015, Parlamentul croat i-a ridicat în unanimitate imunitatea parlamentară lui Rimaci, permițând astfel Parchetului de Stat (DORH) să continue ancheta împotriva ei pentru presupusa achiziție ilegală a unui apartament și fraudarea statului cu peste 500.000 de kuna în timpul mandatului său de primar. În mai 2020, Rimaci a fost reținută de poliție sub acuzația de corupție.