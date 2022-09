Imaginea a fost realizată la Castelul Windsor în luna mai a acestui an, pentru a marca 70 de ani de la urcarea reginei pe tronul britanic.

În fotografie, suverana este surprinsă cu un zâmbet larg pe față, poartă ținută bleu. La gât, poartă un colier de perle și o broșă primită de la tatăl ei, George al VI-lea.

Ahead of Her Majesty The Queens State Funeral, a new photograph has been released.



The photo was taken to mark Her Majestys Platinum Jubilee – the first British Monarch to reach this milestone.



Tomorrow, millions will come together to commemorate her remarkable life. pic.twitter.com/UyVfjVvJgw