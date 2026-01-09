La ce trebuie să fiți atenți

„Pe drumuri acoperite de zăpadă sau chiar gheață, distanța de frânare crește considerabil”, a explicat Thomas Salzinger de la TÜV Süd, potrivit agenției germane de presă (dpa). „Nici măcar cele mai bune anvelope de iarnă sau sistemele moderne de asistență a șoferului nu schimbă acest lucru.”

Pentru a vă face o idee despre condițiile de drum, Salzinger recomandă un scurt test de frânare, bineînțeles doar pe o porțiune de drum deschisă, fără un vehicul în spate.

Dacă conduceți pe zăpadă și gheață trebuie să evitați frânarea bruscă și accelerarea. Acest lucru este valabil mai ales în viraje. Este mai bine să reduceți accelerația înainte de a intra în curbă și să virați lin – și să frânați foarte ușor, recomandă expertul. Este necesară o prudență sporită la semafoare și intersecții, poduri, deoarece aceste zone sunt adesea deosebit de alunecoase.

De asemenea, este important e reținut; dacă utilajele de deszăpezire sunt în funcțiune, acestea nu trebuie depășite. Suprafața drumului din fața lor poate fi în continuare periculos de alunecoasă.

Ce trebuie să faci dacă ai derapat

Iată și ce ar trebui să faci dacă mașina derapează pe o porțiune dreaptă de drum. ADAC ( Automobil Clubul German) recomandă decuplarea ambreiajului, frânarea și contravirarea rapidă, dar ușoară. Cu toate acestea, clubul avertizează:

„Dacă vehiculul nu mai răspunde la comenzi, doar frânarea de urgență va ajuta”. Dacă mașina scapă de sub control într-o curbă, evită orice manevră bruscă, aplică în schimb o presiune fermă și susținută pe pedala de frână. „Ține mâinile relaxate la volan și fă doar corecții ușoare”, recomandă ADAC. „De obicei, reducerea vitezei cu doar câțiva km/h este suficientă pentru a recâștiga controlul mașinii.”

Dacă suprafața drumului este acoperită cu gheață, de exemplu după o ploaie înghețată, conform ADAC, nu există decât un singur lucru de făcut: așteptați mașina de tractare.

Începutul anului 2026 aduce temperaturi scăzute și condiții meteo severe în Europa, inclusiv în România. Meteorologii avertizează despre ninsori, polei și temperaturi nocturne de -15°C. Experții auto recomandă folosirea șosetelor pentru prevenirea formării gheții pe oglinzile retrovizoare, considerând metoda eficientă și mai rapidă decât soluțiile speciale, relatează Express.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE