Noul sistem, care ar fi trebuit să schimbe din temelii modul în care transportatorii folosesc infrastructura rutieră de la 1 iulie 2026, a primit o nouă păsuire. Astfel, termenul oficial de intrare în vigoare a fost decalat pentru data de 1 octombrie 2026. Proiectul de lege merge acum direct pe masa președintelui României pentru promulgare.

De ce s-a amânat sistemul TollRo? Explicațiile din Parlament

Decizia de a amâna introducerea taxării inteligente nu a fost una politică, ci pur tehnică. Parlamentarii au admis că actualul calendar nu oferea destul timp pentru testarea și validarea noii platforme informatice care va gestiona uriașa bază de date.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va primi versiunea de test a platformei abia în cursul lunii iunie 2026. Ulterior, specialiștii trebuie să deruleze teste complexe de:

Funcționalitate și performanță în condiții de trafic intens;

în condiții de trafic intens; Securitate cibernetică pentru protecția datelor;

pentru protecția datelor; Integrare completă cu bazele de date administrate de Registrul Auto Român (RAR) și Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației.

Președintele Comisiei pentru transporturi din Camera Deputaților, Lucian Bode, a explicat că această decizie a rămas singura soluție viabilă. În caz contrar, exista riscul major al unui blocaj instituțional masiv la nivelul CNAIR. În plus, calendarul strâns impus de fondurile din PNRR (care expiră la 31 august 2026) a redus drastic fereastra de manevră a autorităților.

Ce se întâmplă cu rovinietele deja cumpărate?

Pentru a evita haosul la ghișee și mii de cereri de restituire a banilor, Parlamentul a stabilit o regulă clară. Toate rovinietele cumpărate de șoferi înainte de 1 octombrie 2026 își vor păstra valabilitatea până la data expirării lor înscrise în documente. Măsura îi protejează pe cei care dețin vehicule ce nu vor fi taxate în funcție de kilometri, prevenind totodată blocarea aparatului administrativ al CNAIR.

Cum funcționează sistemul „Plătești cât circuli” în România și cine este vizat

Schimbarea adusă de TollRo împarte șoferii din România în două categorii distincte, trecând de la o taxare fixă, bazată pe timp, la una direct proporțională cu uzura drumului. Noua împărțire elimină rovinieta clasică doar pentru vehiculele de mare tonaj, după cum urmează:

Autoturismele, autobuzele și vehiculele utilitare ușoare (cu masa sub 3.5 tone): Pentru această categorie NU se schimbă nimic. Șoferii vor continua să plătească taxa de drum sub formă de rovinietă clasică, calculată exclusiv în funcție de timp. Rămân valabile opțiunile standard de achiziție pentru perioade de 1 zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile sau 12 luni.

Pentru această categorie NU se schimbă nimic. Șoferii vor continua să plătească taxa de drum sub formă de rovinietă clasică, calculată exclusiv în funcție de timp. Rămân valabile opțiunile standard de achiziție pentru perioade de 1 zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile sau 12 luni. Camioanele și vehiculele de transport marfă (cu masa de peste 3.5 tone): Această categorie trece complet la sistemul TollRo. Taxarea se va face strict în funcție de kilometrii parcurși, iar tariful unitar va fi calculat luând în calcul distanța rulată, dar și costuri externe legate de poluare.

Noua taxare la kilometru pentru camioane se va aplica pe absolut întreaga rețea de drumuri naționale și autostrăzi din România. Singura excepție o reprezintă porțiunile de drum aflate în intravilanul localităților (între indicatoarele de intrare și ieșire din orașe sau municipii).

Tariful final pe care îl vor plăti transportatorii va fi stabilit prin ordin al ministrului Transporturilor. Acesta va cumula atât costul fizic de utilizare a asfaltului, cât și o taxă verde penalizatoare, calculată în funcție de norma de poluare Euro a vehiculului greu.

Conectarea la Europa și miza financiară din spatele TollRo

Colectarea banilor se va face complet digital prin Sistemul de Tarifare Rutieră Electronică din România (STRR). Obiectivul pe termen lung este ca platforma noastră să fie complet interoperabilă cu celelalte state din Uniunea Europeană prin sistemul SETRE (Serviciul European de Taxare Rutieră Electronică).

Totuși, birocrația și testele transfrontaliere vor prelungi procesul. Autoritățile estimează că integrarea europeană va dura încă cel puțin 6 luni de la lansarea oficială, proiectând interconectarea totală abia în prima parte a anului 2027.

Miza acestei reforme rutiere este una uriașă pentru bugetul de stat. În prezent, încasările din rovinieta clasică acoperă doar 30% din sumele necesare pentru întreținerea și reparația șoselelor din România. Prin introducerea TollRo și taxarea corectă a transportului greu de marfă, oficialii estimează că acest grad de acoperire va crește spectaculos, ajungând până la 70%.

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