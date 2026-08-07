Potrivit informațiilor furnizate de Profit.ro, instituțiile financiare au depus oferte la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru un contract estimat la 27,96 de milioane de lei (fără TVA), valabil pe o perioadă de patru ani.

Cum încasează CNAIR în prezent rovinieta și peajul

Conform documentației, CNAIR vrea prin acest proiect să asigure „un flux de încasări permanente și operative, precum și eliminarea riscurilor la care sunt supuse manipulările de numerar, prin desfășurarea activităților de comerț electronic utilizând sistemele și aplicațiile informatice pe care le deține”.

În prezent, CNAIR încasează rovinieta  (pentru plata tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România) și peajul (pentru plata tariful de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă), prin intermediul portalului www.eroviniete.ro și prin aplicația eTarife, destinată sistemelor de operare a telefoanelor mobile.

Totodată, compania încasează peajul (pentru plata tariful de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu – Ruse, prin intermediul portalului www.e-tarifgiurgiu.ro și prin aplicația eTarifGiurgiuPod, destinată sistemelor de operare a telefoanelor mobile, precum și AST (Autorizația Specială de Transport – pentru plata tarifelor suplimentare de utilizare a infrastructurii rutiere), prin intermediul portalurilor www.east.cnadnr.ro și www.ast.cnadnr.ro.

Pentru fiecare tip de portal/aplicație există un flux diferit de încasări, motiv pentru care CNAIR vrea să cumpere acum servicii de procesare a plăților electronice care să integreze aceste sisteme informatice și să permită încasarea acestor taxe, mai scrie Profit.ro.

Ce responsabilități va avea furnizorul selectat în urma licitației

Furnizorul selectat în urma licitației va avea mai multe responsabilități. Mai precis:

a) servicii generale de implementare a unei soluții de procesare a plăților electronice utilizând carduri bancare;

b) servicii de administrare distinctă, în funcție de tipul de produs, a plăților în numele și pe seama CNAIR și viramentul încasărilor în conturile dedicate/tip de produs ale CNAIR;

c) servicii de asistență tehnică și suport 24/7 pe întreaga durată a implementării soluției de procesare a plăților electronice utilizând carduri bancare și pe întreaga perioadă contractuală;

d) servicii de protecție antifraudă prin aplicarea automată a unei serii de filtre antifraudă, precum si metode de verificare manuală a tranzacțiilor. Sistemul de plăți electronice trebuie să suporte volumul specific de activități pe care le gestionează, potrivit CNAIR.

În acest sens, compania de drumuri prezintă valoarea estimată a tranzacțiilor la care se așteaptă a fi făcute online cu cardul în următorii 4 ani:

  • 2026: 561.000.000 de lei cu TVA;
  • 2027: 1.100.000.000 de lei cu TVA;
  • 2028: 1.300.000.000 de lei cu TVA;
  • 2029: 1.700.000.000 de lei cu TVA.
  • Durata tranzacției – 10 secunde. 

„Contractantul va asigura un timp maxim de 10 secunde de răspuns la tranzacționare”

„Contractantul va asigura un timp maxim de 10 secunde de răspuns la tranzacționare. Timpul de răspuns la tranzacționare se referă la intervalul de timp de la momentul validării detaliilor cardului cu care dorește să efectueze plata (număr card, data de expirare, nume posesor card etc.) precum și alte date necesare efectuării plăților on-line de tip e-commerce (coduri de securitate, parole etc.) până la momentul primirii confirmării plății de la banca emitentă a cardului sau, după caz, primirii unui mesaj de atenționare în situația în care cardul nu este valid, datele de pe card nu sunt introduse corect sau nu există sumele aferente în cont”, scrie în documentație.

CNAIR mai precizează, în caietul de sarcini, că „se va percepe un comision unic pentru efectuarea plății electronice, atât pentru tranzacțiile cu carduri emise de banca acceptatoare, cât și pentru tranzacțiile aferente cardurilor emise de alte bănci”.

„Contractantul nu va percepe nicio taxă inițială de instalare (setare, configurare, activare acces serviciu de plata online) și nici nu va solicita garanții de operare pentru CNAIR. Alte comisioane sau speze bancare (n.a. – cheltuieli percepute de bănci pentru diverse servicii) nu sunt acceptate”, se mai arată în caietul de sarcini.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
 1 comentariu
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

ethanhunt 07.08.2026, 09:46

Exista plata online cu cardul si pana acum, am platit de multe ori: Platforma online e-rovinieta.ro este disponibilă de aproximativ 16 ani, fiind lansată în a doua jumătate a anului 2010.Site-ul a apărut odată cu introducerea sistemului de rovinietă electronică în România, în octombrie 2010, când s-a renunțat definitiv la vechile autocolante lipite pe parbriz. Platforma este deținută de Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), care este un distribuitor oficial și autorizat de CNAIR

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Unica.ro
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
GSP.RO
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
GSP.RO
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
Parteneri
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
Avantaje.ro
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix
Tvmania.ro
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix

Știri România

Parteneri
Maia Sandu, după vizita unei delegației talibane la Chișinău: „Este rușinos că oameni cu funcții înalte nu se documentează”
Adevarul.ro
Maia Sandu, după vizita unei delegației talibane la Chișinău: „Este rușinos că oameni cu funcții înalte nu se documentează”
E gata! Neluțu Varga i-a dat afară pe Folha și 3 jucători după dezastrul din CFR Cluj – Tromso 0-5. Exclusiv
Fanatik.ro
E gata! Neluțu Varga i-a dat afară pe Folha și 3 jucători după dezastrul din CFR Cluj – Tromso 0-5. Exclusiv
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Financiarul.ro
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
TVMania.ro
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Comoara veche de 1.700 de ani scoasă la iveală de seceta de pe Dunăre, între România şi Bulgaria. Imagini rare
ObservatorNews.ro
Comoara veche de 1.700 de ani scoasă la iveală de seceta de pe Dunăre, între România şi Bulgaria. Imagini rare
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Parteneri
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
GSP.ro
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
ȘOCANT: jucătorul naționalei a fost ucis în bătaie într-un atac stradal!
GSP.ro
ȘOCANT: jucătorul naționalei a fost ucis în bătaie într-un atac stradal!
Parteneri
Ce a pățit o vedetă care a făcut o baie pe o plajă cunoscută? Pericolele înotului
Mediafax.ro
Ce a pățit o vedetă care a făcut o baie pe o plajă cunoscută? Pericolele înotului
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Wowbiz.ro
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL
Redactia.ro
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un adolescent a deschis focul într-o școală din Thailanda. Și-ar fi împușcat bunicii și mai mulți profesori
KanalD.ro
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un adolescent a deschis focul într-o școală din Thailanda. Și-ar fi împușcat bunicii și mai mulți profesori

Politic

Parteneri
Declarația lui Șumudică despre Rapid pentru care Pancu îl va aplauda în picioare. Exclusiv
Fanatik.ro
Declarația lui Șumudică despre Rapid pentru care Pancu îl va aplauda în picioare. Exclusiv
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online