Potrivit informațiilor furnizate de Profit.ro, instituțiile financiare au depus oferte la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru un contract estimat la 27,96 de milioane de lei (fără TVA), valabil pe o perioadă de patru ani.

Cum încasează CNAIR în prezent rovinieta și peajul

Conform documentației, CNAIR vrea prin acest proiect să asigure „un flux de încasări permanente și operative, precum și eliminarea riscurilor la care sunt supuse manipulările de numerar, prin desfășurarea activităților de comerț electronic utilizând sistemele și aplicațiile informatice pe care le deține”.

În prezent, CNAIR încasează rovinieta (pentru plata tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România) și peajul (pentru plata tariful de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă), prin intermediul portalului www.eroviniete.ro și prin aplicația eTarife, destinată sistemelor de operare a telefoanelor mobile.

Totodată, compania încasează peajul (pentru plata tariful de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu – Ruse, prin intermediul portalului www.e-tarifgiurgiu.ro și prin aplicația eTarifGiurgiuPod, destinată sistemelor de operare a telefoanelor mobile, precum și AST (Autorizația Specială de Transport – pentru plata tarifelor suplimentare de utilizare a infrastructurii rutiere), prin intermediul portalurilor www.east.cnadnr.ro și www.ast.cnadnr.ro.

Pentru fiecare tip de portal/aplicație există un flux diferit de încasări, motiv pentru care CNAIR vrea să cumpere acum servicii de procesare a plăților electronice care să integreze aceste sisteme informatice și să permită încasarea acestor taxe, mai scrie Profit.ro.

Ce responsabilități va avea furnizorul selectat în urma licitației

Furnizorul selectat în urma licitației va avea mai multe responsabilități. Mai precis:

a) servicii generale de implementare a unei soluții de procesare a plăților electronice utilizând carduri bancare;

b) servicii de administrare distinctă, în funcție de tipul de produs, a plăților în numele și pe seama CNAIR și viramentul încasărilor în conturile dedicate/tip de produs ale CNAIR;

c) servicii de asistență tehnică și suport 24/7 pe întreaga durată a implementării soluției de procesare a plăților electronice utilizând carduri bancare și pe întreaga perioadă contractuală;

d) servicii de protecție antifraudă prin aplicarea automată a unei serii de filtre antifraudă, precum si metode de verificare manuală a tranzacțiilor. Sistemul de plăți electronice trebuie să suporte volumul specific de activități pe care le gestionează, potrivit CNAIR.

În acest sens, compania de drumuri prezintă valoarea estimată a tranzacțiilor la care se așteaptă a fi făcute online cu cardul în următorii 4 ani:

2026: 561.000.000 de lei cu TVA;

2027: 1.100.000.000 de lei cu TVA;

2028: 1.300.000.000 de lei cu TVA;

2029: 1.700.000.000 de lei cu TVA.

Durata tranzacției – 10 secunde.

„Contractantul va asigura un timp maxim de 10 secunde de răspuns la tranzacționare”

„Contractantul va asigura un timp maxim de 10 secunde de răspuns la tranzacționare. Timpul de răspuns la tranzacționare se referă la intervalul de timp de la momentul validării detaliilor cardului cu care dorește să efectueze plata (număr card, data de expirare, nume posesor card etc.) precum și alte date necesare efectuării plăților on-line de tip e-commerce (coduri de securitate, parole etc.) până la momentul primirii confirmării plății de la banca emitentă a cardului sau, după caz, primirii unui mesaj de atenționare în situația în care cardul nu este valid, datele de pe card nu sunt introduse corect sau nu există sumele aferente în cont”, scrie în documentație.

CNAIR mai precizează, în caietul de sarcini, că „se va percepe un comision unic pentru efectuarea plății electronice, atât pentru tranzacțiile cu carduri emise de banca acceptatoare, cât și pentru tranzacțiile aferente cardurilor emise de alte bănci”.

„Contractantul nu va percepe nicio taxă inițială de instalare (setare, configurare, activare acces serviciu de plata online) și nici nu va solicita garanții de operare pentru CNAIR. Alte comisioane sau speze bancare (n.a. – cheltuieli percepute de bănci pentru diverse servicii) nu sunt acceptate”, se mai arată în caietul de sarcini.

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