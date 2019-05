Un corespondent al Russia Today care a asistat la tragedia de pe pista aeroportului rusesc a povestit că imaginile erau pur și simplu apocaliptice.

„Eram îmbarcați în avionul nostru pe Sheremetyevo. Trebuia să zburăm Helsinki, dar zborul nostru a fost anulat. Eram foarte aproape de aeronava care luase foc complet. Flăcările erau imense. Pompierilor le-a fost foarte greu să stingă incendiului”, a povestit Boris Kuznetsov, pentru RT.

Incendiul a fost lichidat complet de forțele de intervenție ruse.

Kristian Kostov, un fost concurent al Bulgariei la Eurovision a fost și el prezent în aeroport și a relatat ce a văzut, în mai multe mesaje postate pe contul său de Twitter. Acesta a povestit că oamenii din avionul în care se afla el au început să țipe când au văzut foarte aproape de ei aeronava în flăcări.

There was an airplane crash right in front of us right now.

We are literally shaking

— Kristian Kostov (@KristianKostov_) May 5, 2019