Producătorul se confruntă cu o concurență tot mai intensă din partea grupurilor chineze cu prețuri reduse, printre care BYD și Chery, dar și din partea rivalilor tradiționali precum Stellantis pe piața sa cheie din Europa, ceea ce creează o presiune crescândă asupra prețurilor și a profiturilor.

Parteneriat cu Geely

Renault, cel mai mic dintre producătorii auto tradiționali, a anunțat că se va baza în mare măsură pe tehnologia proprie pentru a dezvolta produse europene competitive.

De asemenea, se va baza pe parteneri precum Geely din China, , pentru a-și crește semnificativ vânzările internaționale în America de Sud și Coreea de Sud.

36 de modele noi în 5 ani

Renault are în plan 36 de modele noi în următorii cinci ani, dintre care 14 în afara Europei, comparativ cu doar opt în ultimii cinci ani.

Compania își propune să vândă peste 2 milioane de vehicule marca Renault pe an până în 2030, în creștere cu 23% față de 1,63 milioane de mașini vândute în 2025. Jumătate dintre acestea vor fi vândute în afara Europei, față de 38% anul trecut.

„Vom demonstra că suntem aici pe termen lung și vom deveni punctul de referință pentru industria auto europeană pe scena mondială”, a declarat într-un comunicat Francois Provost, șeful Renault numit la conducere anul trecut.

În pandemie a fost foarte afectat

Renault se află într-o situație mai bună decât acum cinci ani, când pierderile mari l-au forțat să se retragă de pe mai multe piețe externe și să reducă mii de locuri de muncă.

Însă concurența se intensifică. Iar reducerea sprijinului acordat vehiculelor electrice în Statele Unite sub administrația Trump a declanșat deprecieri enorme și schimbări strategice bruște la unii concurenți.

Ford și Stellantis au anunțat pierderi masive din cauza investițiilor în mașini electrice. Ford are însă și un parteneriat cu Renault pentru mașini electrice.

Fără prezență în SUA și China

Renault, care nu are prezență în SUA sau China, a declarat că va continua să dezvolte vehicule electrice, planificând 16 modele pur electrice până în 2030, sau 44% din modelele sale planificate.

De asemenea, va utiliza joint-venture-ul Horse Powertrain cu Geely pentru a dezvolta un motor mai mic pentru hibrizi. Renault s-a bazat pe hibrizi pentru a gestiona cererea europeană de vehicule electrice mai slabă decât se aștepta.

Horse este prezentă și în România, având o fabrică de motoare la Mioveni și centrul de la Titu.

De asemenea, o nouă platformă în curs de dezvoltare pentru 2028 va include o versiune cu autonomie extinsă, cu un motor pe benzină de rezervă, pentru a extinde autonomia până la 1.400 km.

Dacia Striker apare marți

Producătorul auto va dezvălui marți, la centrul său de cercetare și dezvoltare din afara Parisului, modelul Bridger, un SUV mic pentru piața indiană, alături de Dacia Striker, un crossover break care va concura cu Skoda Octavia de la grupului Volkswagen.

Recent, Dacia a prezentat și modelul Hipster, o mașină de oraș inspirată din celebrele kei-cars japoneze.

Libertatea a scris de curând că Dacia a mutat total producția modelelor Sandero și Logan în Maroc, la Mioveni producându-se acum doar modelele Duster și Bigster.

