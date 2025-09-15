„Rusia are o lungă istorie de mistificat adevărul. Pentru ei și acest război de agresiune împotriva Ucrainei este o operațiune specială, nu este un război în care Rusia a intrat în teritoriul altui stat și omoară civili. Ăsta este stilul Rusiei și al propagandei rusești de a prezenta lucrurile. Am văzut ieri (n.red – duminică, 14 septembrie 2025) raportul misiunii de sâmbătă, unde scrie foarte clar, am vorbit și cu unii dintre piloții implicați, că este vorba de o dronă Shahed sau Geran. O dronă rusească. Ucrainenii nu au astfel de drone. Ce voiau? O poză cu eticheta?”, a afirmat ministrul Apărării luni, 15 septembrie 2025, într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN.

Reacția acestuia vine după ce Ambasada Rusiei în România a precizat pe Facebook că MApN ar fi descoperit, de fapt, un OZN, și nu o dronă.

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească”, a transmis misiunea diplomatică a Rusiei în România.

Amintim că, la o zi de la încălcarea spațiului aerian, ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la MAE pentru a protesta față de acest „act inacceptabil și iresponsabil, care constituie o încălcare a suveranității României”, a precizat ministerul.

Ionuț Moșteanu a explicat duminică, 14 septembrie 2025, că piloții români au avut aprobarea de a doborî drona, însă au ales să nu deschidă focul, evaluând riscurile colaterale.

„Azi (n.red – 14 septembrie 2025) am analizat raportul complet al misiunii de aseară și am discutat cu colegii implicați, chiar și cu pilotul care a condus formația de F-16. Piloții au avut autorizarea să doboare drona, însă în momentele în care au avut contact direct au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul. E o decizie de profesionalism și responsabilitate”, a scris Moșteanu pe Facebook.







