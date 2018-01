Premierul Mihai Tudose i-a răspuns ministrului Carmen Dan, după ce această a susţinut, într-o conferinţă de presă, că a primit acceptul lui Cătălin Ioniţă de a prelua conducerea interimară a Poliţiei Române, dar pe care ulterior a refuzat-o.

„Doamna Carmen Dan recunoaște cã la ora 6:27 a fost sunată de domnul chestor Ioniţă, care a anunţat-o că dorește să se vadă cu domnia sa. În acea dimineaţă, i-a transmis acesteia că nu vrea să fie șef al IGPR. Ședinţa de Guvern a avut loc la ora 13:30. Atunci am anunţat că nu îl numesc pe domnul chestor Ioniță, că nu îl demit pe domnul chestor Despescu și că aștept un raport de la dânsul. La acea oră, toate televiziunile titrau că domnul chestor Ioniţă nu dorește să fie noul șef al IGPR. Cum poate spune cineva că anunţul meu de la ora 13:30 l-ar fi putut face pe domnul chestor Ioniță să se răzgândească? Trageți dumneavoastră concluziile”, a scris premierul Mihai Tudose, pe Facebook.

Carmen Dan a prezentat joi seară un document care arată acordul lui Cătălin Ioniță de a fi împuternicit în fruntea Poliției Române. Acceptul a fost semnat de Ioniță marți, după o discuție acută cu ministrul de Interne.

„Am onoarea să vă aduc la cunoștință faptul că sunt de acord cu împuternicirea în funcția de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliției Române, pentru o perioadă de 6 luni”, se arată în documentul semnat de Cătălin Ioniță și prezentat de Carmen Dan în conferința de presă.

„În spațiul public a apărut o campanie de denigrare a chestorului Cătălin Ioniță. Înainte de a pleca la ședința de Guvern, chestorul Ioniță mi-a spus că are rețineri să meargă mai departe, sens în care are pregătit un raport. Am decis să acceptăm decizia dlui prim ministru privind schimbarea dlui Despescu. Premierul a anunțat public că nu îl va schimba pe dl Despescu. Mi-a cerut să avem o discuție în cabinetul dânsului. Mi-a arătat raportul evenimentului, mi-a comunicat decizia de a nu-l schimba din funcție și nu m-a întrebat absolut nimic despre chestorul Ioniță”, a mai spus Carmen Dan.

„Nu știu ce s-a întâmplat cu chestorul Ioniță în aceste două zile. Sunt chestiuni pe plan personal și el trebuie să explice aceste lucruri. De aceea, pot să înteleg aceasta dublă poziționare sub presiune a chestorului Ioniță, dar de aici și până să fiu eu acuzată de minciună e o cale lungă”, a mai spus ministrul de Interne.