MG a anunțat marți că prima sa fabrică de producție de pe continentul european este în curs de construire în Galicia, Spania.

Presa spaniolă a scris anterior că aceasta va fi situată în orașul Ferrol.

Investiția de aproximativ 200 de milioane de euro marchează o etapă-cheie în strategia de creștere a MG, „în Europa, pentru Europa”, potrivit unui comunicat.

Capacitate de 120.000 de vehicule pe an

Fabrica este programată să înceapă producția în 2028, cu o capacitate de producție anuală estimată la 120.000 de vehicule, și se preconizează că va crea peste 2.000 de locuri de muncă în Europa.

Noul amplasament va combina producția, cercetarea și dezvoltarea, aprovizionarea cu componente și logistica inteligentă pentru a crea un hub industrial modern, aducând MG mai aproape de piața europeană și consolidându-și lanțul de aprovizionare în Europa, a declarat compania.

Prin construirea acestei fabrici în Spania, MG își propune să extindă semnificativ amploarea producției și aprovizionării localizate, colaborând, în același timp, mai strâns cu partenerii europeni.

Capacitatea anuală de 120.000 de vehicule va fi probabil dominată de modelele de vehicule electrice cu baterie (BEV), potrivit publicației chineze Leiphone.

Scopul principal al fabricii este de a evita impactul tarifelor UE impuse asupra vehiculelor electrice fabricate în China.

MG, vânzări de peste 300.000 de mașini în Europa anual

Acest plan de extindere vine pe fondul vânzărilor puternice înregistrate de MG în Europa.

În 2025, vânzările MG pe piața europeană au atins 307.000 de unități, în creștere cu 26% față de anul precedent. Acest lucru face din MG singura marcă auto chineză care se clasează printre primele 20 în ceea ce privește vânzările pe piața europeană.

Conducerea europeană a MG a declarat anterior că construirea unei fabrici locale ar deveni viabilă din punct de vedere economic odată ce vânzările anuale în Europa vor atinge pragul de 300.000 de unități.

La începutul acestui an, marca MG a sărbătorit livrarea a un milion de vehicule pe piața europeană.

De la revenirea pe piața britanică în 2011, marca a devenit una dintre cele mai dinamice din Europa, având peste 1.300 de dealeri în 34 de țări europene.

MG S9 Hibrid Foto: Libertatea

Lansări pe bandă rulantă

Pentru a-și susține creșterea în continuare a vânzărilor, MG își extinde gama de produse pe piața europeană.

În ultimele luni, compania a lansat intens mai multe modele, inclusiv modelul MG4 EV Urban – care pornește de la 20.000 de euro și primul său SUV hibrid plug-in cu șapte locuri, noul MGS9.

MG4 Urban, un model complet electric, pornește de la 20.000 de euro Foto: Libertatea

Un colos de stat

SAIC Motor este unul dintre cei mai mari producători auto din China și ele deținut de stat.

Grupul deține mai multe mărci, pe lângă SAIC și MG având Roewe (fostul Rover), Maxus (pickup-uri), divizia de lux IM Motors (împreună cu Alibaba), dar și mărci mai puțin cunoscute, precum Rising Auto și Shangjie (împreună cu Huawei).

De asemenea, produce și autobuze și camioane sub alte mărci.

În China, SAIC este partener pentru Volkswagen și Audi, dar și pentru General Motors, împreună cu care construiește modele Buick, Cadillac și Chevrolet.

Concomitent, este acționar și în cazul companiei mixte SAIC-Wuling-GM, care produce sub mărcile Wuling și Baojun.

Modelele Wuling Mini și Wuling Bingo sunt printre cele mai vândute în China.

SAIC este primul constructor chinez care a atins 100 de milioane de mașini produse, acest lucru întâmplându-se zilele trecute.

Anul trecut, SAIC Motor a produs 4,5 milioane de mașini, în urcare cu 12,3% față de 2024. Din acestea, peste un milion au fost vândute în afara Chinei.

În 2025, SAIC a consemnat venituri de 92 de miliarde de dolari și un profit net de 1,49 de miliarde de dolari.

Spania, hub pentru chinezi

Spania, care se mândrește cu una dintre cele mai mari industrii auto din Europa, devine treptat un cap de pod pentru producătorii auto chinezi care se extind în Europa.

Pe lângă SAIC, Chery are deja o societate mixtă cu producătorul auto spaniol Ebro și produce mașini la Barcelona.

De asemenea, Leapmotor va produce mașini electrice la fabrici Stellantis din Zaragoza și Madrid.

În fine, Geely a achiziționat o fabrică Ford în Valencia luna trecută, conform Reuters.

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