Doar 189 de voturi a strâns al doilea premier desemnat de Nicușor Dan, după ce anterior a testat piața și cu Eugen Tomac, retras înainte de votul din Parlament. Le mai trebuiau 44 de parlamentari. Prin urmare, după mai bine de o lună și jumătatea România are la cârmă tot un Executiv demis.

Filmul zilei, în care echipa Veștea a încercat să treacă de Parlament, a arătat că misiunea a fost una grea și insuficient pregătită. Audierile au fost o premieră pentru ultimii ani. După ce la ultimele guverne au fost audieri pe repede-nainte, de data aceasta timpul alocat nu a mai fost de 30 de minute sau cel mult o oră, acum fiecare ministru a avut la dispoziție o oră și jumătate. Dintre toți aceștia s-au remarcat prin episoadele amuzante sau declarațiile surprinzătoare propunerile de la Dezvoltare și Interne, Romeo Lungu, respectiv Marian Neacșu.

Corvoada lui Lungu

Romeo Lungu a citit tot timpul de pe foi. Mai mult, acesta a avut nevoie de ajutor. În timpul audierilor a putut fi auzit când i se adresa celui considerat profesionist pe domeniu: „Nu poți să mă ajuți și pe mine”, i-a transmis Lungu lui Marcel Stoica, fost secretar de stat la Dezvoltare, când nu a reușit să mai dea de răspunsurile corecte.

În timpul audierilor a evitat să spună dacă susține sau nu revenirea la alegerea primarilor în două tururi, a vorbit de necesitatea a și mai mulți angajați în administrație, iar după audieri a precizat că parlamentarii USR sunt mai răi decât ai AUR: „Vorbesc urât, jignesc” a subliniat Lungu. În afară de susținerea lui Stoica, la Lungu a făcut mai tot timpul marcaj om la om Simona Bucura-Oprescu, fostă ministră a Muncii.

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La rândul Marian Neacșu, unul din sforarii din umbră ai PSD și care în ultimii ani a fost vicepremier sau secretar general al Guvernului, a reevaluat total AUR. Propunerea pentru portofoliul Ministerului de Interne a subliniat că „personal nu a văzut niciodată AUR nefrecventabil și nu l-a etichetat niciodată extremist”. În ultimele luni, inclusiv la Bruxelles șeful său de partid, Sorin Grindeanu, pledase pentru izolarea AUR și îl pârâse pe Ilie Bolojan că ar încerca o alianță cu partidul lui Simion. Până la urmă, alianța a avut loc între PSD și AUR.

„Scopul fundamental este constituirea unui Guvern, în orice formă putem să realizăm asta”, a conchis Neacșu. Apoi a mers și alături de mai mulți social-democrați s-a închis într-un birou.

Ușa închisă în nas

În fuga de întrebările presei a avut loc și un moment hilar. Neacșu și colegii săi din PSD au stat zeci de secunde la ușa biroului șefului Comisiei de apărare, fără ca aceasta să li se deschidă. Au dat telefoane la cei doi secretari de stat, Bogdan Despescu și Raed Arafat pentru a cere să intre. Într-un final, cineva a deschis ușa, i-a cercetat atent cu privirea și le-a zis că pe ei pot să îi primească.

Din timpul audierilor premisele trecerii Guvernului erau mai degrabă negative. Aproape toată ziua cei interesați de situația știau că le lipsesc aproximativ 40 de voturi, un număr care putea fi compensat doar de sprijinul Alianței pentru Unirea Românilor.

AUR, elementul esențial

AUR a ținut în șah Guvernul Veștea. După prânz, George Simion a ieșit din „silenzio stampa” într-o conferință unde le-a bătut obrazul lui Nicușor Dan și celor care susțin Guvernul Veștea pentru că i-au etichetat ca extremiști pe cei din AUR, dar acum vor voturile lor. Prin urmare, a subliniat răspicat faptul că îl așteaptă la o discuție pe Adrian Veștea la sediul AUR, iar președintelui Nicușor Dan i-a solicitat să dea un mesaj public pentru a lămuri dacă AUR este un partid frecventabil de voturile căruia are nevoie pentru a instala guvernul.

Adrian Veștea s-a conformat și a mers la sediul AUR. „E jenant” a precizat un membru al echipei lui Veștea despre vizita făcută de aacesta. Rezultatul nu a fost cel scontat. În ședința de plen, după ce a vorbit de trădare și că el nu le va spune parlamentarilor cum să voteze, George Simion le-a cerut să iasă din sală.

Pe unii i-a prins pe picior greșit. Muhammad Murad tocmai anunțase pe hol că va vota Guvernul. De asemenea, în plen Ramona Ioana Bruynseels tot număra aleșii AUR. Însă liderii AUR i-au luat pe toți cei din partid afară din sală. Rămăseseră în spate doi aleși necunoscuți, dar au fost repede rugați să iasă de colegi, pentru a demonstra cum funcționează disciplina de partid.

În plen, Adrian Veștea s-a poticnit de mai multe ori, PSD a scos-o la înaintare pe Natalia Intotero, persoană cu profil mai conservator, pentru a prefața o înțelegere cu AUR, în timp ce Kelemen Hunor a sintetizat clar situația: „Astăzi e un singur câștigător – George Simion. Felicitări, ai dat șah și mat!”

Din zona AUR și Petrișor Peiu a marșat pe ideea falsei „reconcilieri naționale” din moment ce AUR nu a fost reevaluat din timp și chemat la negocieri.

Scepticismul PSD s-a adeverit

Încă de dinainte de votul în plen, mai multe voci social-democrate susțineau că nu au șanse să treacă Guvernul Veștea. Printre ei, inclusiv din rândul miniștrilor PSD. Pe ultima sută de metri a discursurilor și a votului din plen, unii social-democrați deja renunțaseră. Paul Stănescu, senator și fost secretar general, a ieșit afară și în doar câteva propoziții a făcut zob partidul din care face parte. În primul rând, a cerut socoteală negociatorilor pentru situația din Parlament. În al doilea rând, a precizat că Sorin Grindeanu ar trebui să-și asume funcția.

De altfel, nici nu începuseră bine voturile pentru Guvernul Veștea, că deja social-democrații au început negocierea pentru viitorul executiv, unul în care premierul e de la PSD, cel mai probabil Sorin Grindeanu. De asemenea, în această noua formulă nu exclusă cooptarea AUR, dar nu la nivel de funcții ministeriale sau secretari de stat.

La finalul zilei, Sorin Grindeanu a recunoscut faptul că este un eșec și al PSD faptul că nu a trecut Guvernul Veștea. Mai mult, șeful PSD a precizat că așteaptă noua rundă de consultări.

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