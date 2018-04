Cozonacii pufoși și pasca plină cu stafide și brânză cremoasă sunt vedetele mesei de Paște în casele tuturor românilor. Dar cum nu toată lumea are o astfel de chemare ori timp de frământat aluatul minune din care să iasă un cozonac să te lingi pe degete, există oameni care, cum vin sărbătorile, sunt luați cu asalt de cereri din partea prietenilor dornici să aibă și ei pe mese astfel de bucate. Georgiana Dinu este o buzoiancă de 32 de ani, de profesie jurnalist, care dintr-o pasiune de copil a ajuns să umple mesele prietenilor și cunoștințelor cu prăjituri gustoase, așa cum numai la bunici gustam odinioară. Pentru ea, zilele de dinaintea Paștilor sunt dedicate muncii, însă satisfacția e mare când cei care-i gustă din dulciurile-i minunate sunt încântați și spun că-și amintesc aromele copilăriei.

Nu a absolvit niciun curs de cofetărie sau patiserie, însă asta nu o împiedică să dea gust și formă pasiunii pe care o are de când avea 9-10 ani. Pentru că de atunci ”prăjiturește” Georgiana Dinu. A gătit mai întâi pentru familie, după care au început prietenii să-i guste din dulcile-i minuni. Așa a ajuns ca, înaintea sărbătorilor, Georgiana să gătească pentru cei dragi, încontinuu, chiar și trei-patru zile.

”Gătesc de pe la 9 ani. Atunci am făcut primele prăjituri, cred că mama m-a inspirat, o femeie de la țară care-și învață copiii duminica cu ceva dulce. Mi-a plăcut foarte mult, așa că am început să fac si eu. La început, copil fiind, am fost pasionată de înghețată. Făceam tot felul de combinații, apoi biscuiți, cremă de zahăr ars. Am făcut apoi o pauză, după care am reluat pentru că mama a plecat din țară și nu mai avea cine-mi face. Am început să-mi cumpăr reviste, să fac pentru familie, apoi au început prietenii să mă roage să le fac pentru diverse evenimente, de sărbători, și așa am ajuns să descopăr că ador să fac prăjituri”, spune Georgiana.