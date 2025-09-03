Libertatea, cel mai citit site din România, și Focus, jurnalul de știri de la Prima TV, lansează un parteneriat media inovator: reportajele speciale realizate de Libertatea vor fi difuzate și la televizor, în cadrul jurnalului Focus, aducând povești captivante direct în casele telespectatorilor.

În același timp, materialele video exclusive produse de Focus vor fi disponibile într-o pagină specială pe site-ul Libertatea, pentru ca publicul online să aibă acces facil la cele mai importante știri și reportaje.

Prin această colaborare, ne dorim să oferim o experiență completă și integrată de informare, adaptată nevoilor tuturor consumatorilor de știri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE