Reporterul Cătălina Smereca, corespondenta Antena 3 CNN la Constanța, a ajuns împreună cu colegii săi în satul Plauru, unde se presupunea că a căzut drona miercuri dimineață.

Spune că ceva i-a sărit imediat în ochi.

„N-ai cum să vii la pescuit în cămașă”

„Când am ajuns în zonă, Poliția de Frontieră ne-a legitimat, au știut că noi venim acolo. Deja era foarte multă agitație, foarte multe mașini de București, oameni care spuneau că ei caută un loc de pescuit, dar, ce să vezi, erau îmbrăcați cu cămașă”, explică ziarista.

Reporterul spune că și-a dat seama că acelea sunt echipe în civil care căutau drona și nu pescari: „N-ai cum să fii un pescar și să vii la pescuit în cămașă, foarte aranjat. Era clar că se întâmplă ceva”.

„Au încercat să ne explice că nu avem voie, că e zonă periculoasă”

Iar munca de teren a fost îngreunată de autorități, care au încercat să inducă reporterii în eroare, povestește Cătălina.

Au căutat locul unde s-a prăbușit drona mai bine de două ore. Reporterul Antena 3 CNN spune că avea niște ponturi și a încercat să caute coordonatele de la autoritățile ucrainene, însă militarii români cu care s-a intersectat din zonă le dădeau informații eronate pentru a-i induce în eroare.

„Am făcut mulți kilometri, mulți kilometri cu mașina, mulți pe jos, practic am verificat tot satul. Ei se fereau de noi, încercau cumva să ne inducă pe piste greșite, să nu ajungem unde trebuie”.

„I-am prins cu drona-n sac”

În ciuda piedicilor, reporterul Cătălina Smereca spune că a ajuns la locul în care a căzut drona la scurt timp după ce fragmentele fuseseră descoperite de militari.

„Noi știam exact ce se întâmplă. Au încercat ei să ne împiedice cu armata, am avut o perioadă în care n-am putut să ajungem, dar într-un final a trebuit să ne lase. Au încercat în tot timpul ăsta să ne explice că nu avem voie, că este o zonă periculoasă. N-au mai avut încotro. Am stat acolo, pe ei”, povestește Cătălina.

Insistența a dat roade. „Am găsit etichete cu serii, am găsit foarte multe șuruburi, foarte multe bucăți din carbon. Ei au acoperit inclusiv craterul produs la impactul cu solul. Am săpat cu mâinile ca să scoatem de acolo tot ce era, pentru că acolo erau cele mai multe bucăți din aparatul ăsta, acolo am găsit șuruburile, am găsit etichete cu serii, bucăți din fuzelaj. Au încercat cumva și atunci să acopere, pentru că craterul era acoperit cu paie, foarte multe crengi”, arată corespondenta Antena 3 CNN.

Ea mai spune că autoritățile nu mai aveau cum să mușamalizeze incidentul, însă crede că doreau să facă „să nu pară atât de mare impactul, să nu pară atât de mare zona afectată”.

„I-am prins cu drona-n sac”, concluzionează Cătălina.

Unde l-au găsit pe ministrul apărării

În expediția lor prin sat însă, au dat și de ministrul apărării, Angel Tîlvăr, care ajunsese cu câteva minute înainte, cu elicopterul.

Întrunise o ședință pe malul Dunării. A urmat declarația prin care a recunoscut existența fragmentelor de dronă pe teritoriul României.

„Confirm că în această zonă s-au găsit bucăți care pot fi de dronă”, a spus Angel Tîlvăr.

Iohannis trece de la „nu am găsit nimic” la „violare gravă a suveranității”

Luni și marți, autoritățile române au negat insistent posibilitatea ca o dronă a armatei ruse să se fi prăbușit pe teritoriul României, așa cum susțineau oficialii de la Kiev.

Ucrainenii au prezentat și imaginii cu un incendiu pe malul românesc al Dunării, din vecinătatea portului Ismail, atacat cu drone, în cursul nopții de duminică spre luni, de armata rusă.

Asta nu l-a împiedicat pe președintele României, Klaus Iohannis, să iasă public, marți, și să facă următoarea declarație: „Pot să vă spun că nu a existat nicio piesă și nicio dronă, și nicio altă parte a vreunui dispozitiv care a ajuns în România. Noi avem control total asupra spațiului nostru național. Am verificat absolut tot și pot să liniștesc populația. Nu a existat nimic ce a ajuns în România”.

După ce resturile de dronă au fost filmate de reporteri, iar ministrul Tîlvăr a recunoscut existența lor, și șeful statului și-a schimbat poziția. „Dacă se confirmă că elementele descoperite de MApN aparțin unei drone rusești, ar fi o violare gravă a suveranității”, a declarat, miercuri, Iohannis.

