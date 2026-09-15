După mai bine de zece ani în care a construit un restaurant cunoscut în Sibiu, Gigi Stancu a decis că vrea să se oprească și și-a scos afacerea la vânzare pentru 139.990 de euro, deși spune că restaurantul funcționează în continuare. Motivul nu ar fi lipsa clienților, ci taxele, costurile tot mai mari și anii de muncă aproape fără pauză, scrie publicația locală Turnul Sfatului.

„Dacă reușesc să-l vând, ar fi cea mai mare realizare din viața mea”

Old Lisbon, restaurant cu specific portughez, funcționează acum în Piața Mică din Sibiu. S-a mutat acolo în noiembrie 2024, după mai mulți ani petrecuți pe strada Târgul Peștelui, iar proprietarul se pregătea atunci să ducă mai departe un brand construit în peste un deceniu. La mai puțin de doi ani de la mutare, planurile s-au schimbat.

Gigi Stancu vrea să renunțe la afacerea nu pentru că aceasta ar fi ajuns într-un punct mort. Dimpotrivă, localul este vândut complet funcțional și poate continua activitatea imediat după preluare. Patronul spune însă că nu mai vrea să ducă aceeași viață.

„Dacă reușesc să-l vând, ar fi cea mai mare realizare din viața mea”, a declarat acesta pentru Turnul Sfatului.

Printre lucrurile care îl nemulțumesc se numără și costurile pentru terasa restaurantului. Stancu spune că trebuie să plătească pentru o perioadă de șapte luni, deși, în cazul său, terasa exterioară poate fi folosită efectiv doar câteva luni pe an. El spune că o deschide în jurul datei de 15 iunie și o închide în septembrie și consideră că restaurantele cu terase deschise sunt dezavantajate în raport cu localurile care au spații exterioare închise și le pot utiliza mai mult timp.

Ce primește cumpărătorul pentru 139.990 de euro

Anunțul de vânzare arată că nu este vorba doar despre mobilierul și echipamentele unui restaurant. Pentru 139.990 de euro, cumpărătorul ar prelua afacerea la cheie: societatea comercială, brandul Old Lisbon, istoricul acestuia, personalul, mobilierul, dotările și echipamentele necesare funcționării. Restaurantul are o suprafață utilă de aproximativ 120 de metri pătrați și două terase, una în față și alta în spatele localului. Fiecare are aproximativ 40 de locuri.

Restaurantul Old Lisbon din centrul Sibiului a fost scos la vânzare pentru 139.990 de euro. Anunțul precizează că afacerea este vândută „la cheie”, cu brandul, personalul, mobilierul, dotările și echipamentele necesare continuării activității. Sursă foto: Captură OLX

În plus, localul folosește circa 50 de metri pătrați de domeniu public, închiriați de la Primăria Sibiu. Libertatea scria încă din 2025 despre dificultățile restaurantelor din centrul Sibiului, după creșterea TVA și majorarea costurilor. La acel moment, Gigi Stancu spunea că vânzările scăzuseră puternic în unele luni și că facturile la energie deveniseră o povară importantă.

Muncește de dimineața până aproape de miezul nopții

În spatele deciziei de a vinde sunt însă și anii în care patronul spune că viața sa s-a învârtit aproape complet în jurul restaurantului. Gigi Stancu povestește că nu provine dintr-o familie de antreprenori și că părinții săi au lucrat în fabrici. Spune că a construit afacerea prin muncă și că, în prezent, programul său începe în jurul orei 8 dimineața și se termină aproape de miezul nopții.

A ajuns, spune el, să lucreze 30 de zile din 30, iar imaginea patronului de restaurant care câștigă ușor foarte mulți bani nu are, în cazul său, legătură cu realitatea. Localul a fost în același timp meserie și pasiune, iar acum, după mai bine de un deceniu, spune că vrea să recupereze timpul pe care nu l-a avut pentru familie.

„În Sibiu, nici semințe nu aș vrea să mai vând”

Patronul nu pregătește o altă afacere în Sibiu după vânzarea restaurantului. Stancu spune că își dorește liniște și mai mult timp pentru soție și copii. Totodată, vorbește cu atașament despre anii petrecuți în restaurant și despre satisfacția pe care i-au adus-o clienții mulțumiți.

„În Sibiu, nici semințe nu aș vrea să mai vând. Vreau să am liniște, să stau cu copii și cu soția mea”, a mărturisit el pentru sursa citată.