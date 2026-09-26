Cea mai mare rețea de contrabandă cu telefoane furate descoperită în Marea Britanie ar fi scos din țară zeci de mii de dispozitive, în special către China și Hong Kong. Poliția britanică a confiscat mii de telefoane și sute de mii de lire sterline, iar trei dintre membrii grupării au primit pedepse de până la nouă ani și jumătate de închisoare, relatează BBC.

Un singur telefon a dus poliția la rețea

Ancheta a început după ce un telefon furat înainte de Crăciunul din 2024 a fost urmărit electronic de proprietar până la un depozit din apropierea aeroportului Heathrow. Victima a anunțat compania de curierat DHL, iar când coletul în care fusese ascuns aparatul a fost verificat, telefonul era încă pornit și putea fi auzit sunând.

Colete descoperite de polițiști în ancheta privind rețeaua care trimitea telefoane furate în afara Marii Britanii.

Situația era neobișnuită, deoarece telefoanele furate sunt de obicei învelite sau blocate, astfel încât semnalul să nu mai poată fi urmărit. Când polițiștii au verificat transportul, au găsit peste 800 de telefoane furate, ambalate în loturi de câte cinci și puse în nouă cutii. Unele dispozitive erau învelite în folie de aluminiu, pentru a bloca semnalul wireless și a împiedica localizarea, iar altele în folie cu bule.

Toate telefoanele urmau să fie expediate în Hong Kong. Descoperirea a dus la declanșarea Operațiunii Echosteep, o anchetă amplă în care au fost cooptați inclusiv detectivi specializați în jafuri armate și trafic de droguri.

Telefoane ascunse într-un subsol și într-un cuptor cu microunde

Pe măsură ce ancheta a avansat, poliția a interceptat și alte transporturi și a ajuns la mai mulți suspecți. În septembrie 2025, doi dintre ei au fost opriți într-o mașină în Waltham Forest. În autoturism erau mai multe telefoane, unele învelite în folie, iar cei doi aveau asupra lor inclusiv ace folosite pentru scoaterea cartelelor SIM. Alte aproximativ 2.000 de telefoane au fost găsite în proprietăți care aveau legătură cu suspecții.

La un magazin din estul Londrei, polițiștii au descoperit o trapă care ducea spre un subsol. În cutii etichetate ca și cum ar fi conținut produse alimentare se aflau pachete cu telefoane învelite în folie de aluminiu. În același loc au fost găsite și 44.665 de lire sterline în numerar, echivalentul a 51.800 de euro. Într-o altă proprietate, anchetatorii au găsit telefoane furate ascunse chiar în interiorul unui cuptor cu microunde.

Peste 5.000 de telefoane, în valoare de 6,4 milioane de euro

Procurorii au descris gruparea drept o rețea sofisticată și bine organizată. În cadrul anchetei, poliția a confiscat peste 5.000 de telefoane, evaluate în Marea Britanie la aproximativ 6,4 milioane de lire sterline. Trei suspecți au recunoscut că au conspirat pentru gestionarea bunurilor furate și că au participat la activitățile unui grup de crimă organizată.

Bani și alte probe ridicate de anchetatori în timpul operațiunii împotriva rețelei de trafic cu telefoane furate. Sursa foto: Metropolitan Police

Doi dintre ei au recunoscut și acuzația de conspirație pentru scoaterea bunurilor furate din țară. Unul a fost condamnat la nouă ani și jumătate de închisoare, un altul tot la nouă ani, iar al treilea la șase ani și jumătate. Judecătorul a spus că activitatea infracțională s-a desfășurat la o scară financiară „enormă” și a fost „foarte organizată și sofisticată”.

Rețeaua ar fi scos din Marea Britanie până la 40.000 de telefoane

Poliția suspectează că gruparea ar fi fost responsabilă de scoaterea din Marea Britanie a până la 40.000 de telefoane furate în 2024 și 2025. Aparatele erau trimise în special în China, iar numărul ar reprezenta aproximativ 40% dintre toate telefoanele furate în Londra în perioada respectivă.

Potrivit anchetatorilor, rețeaua avea mai multe niveluri. Persoanele care gestionau telefoanele recrutau hoți de stradă inclusiv prin rețelele sociale și anunțau cât erau dispuși să plătească pentru fiecare aparat. Pentru un model modern, recent lansat, plata putea ajunge la aproximativ 500 de lire sterline, adică aproximativ 580 de euro. După ce erau strânse suficiente telefoane, acestea erau împachetate și expediate în afara Marii Britanii. Unele modele, în special iPhone-urile, puteau ajunge să valoreze până la 5.800 de euro în China și Hong Kong, potrivit poliției.

Poliția spune că erau recrutați și copii

Anchetatorii susțin că pentru furturile de stradă erau recrutați inclusiv minori prin intermediul rețelelor sociale, după ce un băiat de 14 ani, oprit de polițiști, a fost găsit cu aproximativ 20 de telefoane furate asupra lui. Pentru o asemenea cantitate ar fi putut primi mii de lire sterline într-o singură zi. În total, Poliția Metropolitană a făcut 14 arestări în cadrul Operațiunii Echosteep, a confiscat peste 290.000 de euro în numerar și a recuperat mai mult de 10.000 de telefoane furate. Peste 1.000 dintre acestea au fost returnate proprietarilor.