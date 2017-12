Anul 2016 a fost marcat de dispariția mai multor figuri majore din lumea artistică, în special din lumea muzicală. De la David Bowie la George Michael – lumea a rămas mai săracă în ceea ce privește industria muzicală. Anul 2017, din fericire, nu a fost unul la fel de negru, însă, chiar și așa, mai multe personalități ne-au părăsit prematur.



DECEMBRIE:

Johnny Hallyday

Luna decembrie a fost una neagră pentru francezi și nu numai. Cel mai mare star rock cunoscut de Franța, Johnny Hallyday, a murit. Artistul a decedat în noaptea de marți spre miercuri, la vârsta de 74 de ani, din cauza cancerului la plămâni. Cariera a lui a fost trecută în revistă încontinuu de televiziunile franceze, după decesul acestuia. Totodată, la funeraliile celui numit Elvis al Franței au participat sute de mii de oameni.

NOIEMBRIE:

David Cassidy

Actorul și cântărețul american David Cassidy a murit la vârsta de 67 de ani, după ce mai multe orane i-au cedat. Vedeta serialului Family Partridge, un fenomen al anilor ’70, anunțase anterior că suferă de demență.

„David a murit înconjurat de cei pe care îi iubea, cu bucurie în inima lui și fără durerea care-l chinuia de mult timp”, a transmis familia lui într-o declarație de presă.

Malcolm Young

Tot în luna noiembrie, Malcolm Young, chitaristul legendarei trupe AC/DC, a murit după o îndelungată luptă cu demența. Acesta avea 64 de ani și a murit la aproximativ o lună de la decesul fratelui său.

„Cu o tristețe profundă din inimă, AC / DC trebuie să anunțe trecerea lui Malcolm Young. Malcolm, alături de Angus, a fost fondatorul și creatorul AC / DC. Cu o dedicație și un angajament enorm, el a fost forța motrice din spatele trupei. Ca chitarist, compozitor și vizionar a fost un perfecționist și un om unic. El întotdeauna a rămas la armele sale și a făcut și a spus exact ce voia. El a fost mândru de tot ce a încercat. Fidelitatea sa față de fani a fost de neegalat”, a fost mesajul transmis pe contul de Facebook al trupei AC/DC.

OCTOMBRIE

Brad Bufanda

Actorul Brad Bufanda s-a sinucis în luna octombrie, la vârsta de 34 de ani. Tânărul celebru pentru rolurile din „Veronica Mars” și „Malcolm in the Middle” a decis să-și pună capăt zilelor, sărind de pe o clădire din Los Angeles.



„Suntem devastaţi. Era un actor foarte talentat, minunat şi atent. Încerca să-şi salveze cariera. Terminase două filme, aşa că suntem şocaţi şi îndureraţi că a murit”, au transmis managerii săi, într-un comunicat de presă.

Fats Domino

Fats Domino, unul dintre pionierii rock ‘n’ roll, a murit la vârsta de 89 de ani în locuința sa din New Orleans, Louisiana. De-a lungul carierei, el a vândut peste 110 de milioane de discuri, iar piese precum „Blueberry Hill” sau ”Ain’t It a Shame” au stabilit standardele acestui gen muzical. Totodată, Fats Domino a fost unul dintre primii zece artiști introduși în Rock and Roll Hall of Fame, iar revista Rolling Stone îl numește Benjamin Frankin al muzicii.

Tom Petty

Rockerul Tom Pettey a murit pe 2 octombrie, la vârsta de 66 de ani. Legendarul rocker a fost găsit inconștient în locuința lui din Malibu. Rockerul suferit un atac de cord și a fost transportat la spital, unde a fost conectat la aparate. Medicii au încercat toate manevrele posibile pentru pentru a-l ține în viață, însă după ce s-a constata că nu mai are activitate cerebrală, au declarat decesul.

Tom Petty a fost unul dintre membrii celebrului cvintet The Heartbreakers, cunoscut în lumea întreagă începând cu anii ’70 pentru piese precum “American Girl,” “Breakdown” (primul hit al trupei), “I Need to Know și “Listen to Her Heart”, dar mai ales pentru ”Free Fallin’” și “Runnin’ Down a Dream” .

SEPTEMBRIE

Hugh Hefner

Fondatorul revistei internaționale pentru bărbați ”Playboy”, a murit la vârsta de 91 de ani. El a murit în locuința sa, din cauze naturale.

Hugh Hefner a început să publice revista Playboy în bucătăria domiciliului său în 1953 și a reușit să o transforme în cea mai importantă revistă pentru bărbați din lume, vânzând chiar și șapte milioane de exemplare pe lună.

Cooper Hefner, fiul său, a spus că acesta va fi, cu siguranță, „regretat de mulți” și a adus un omagiu „vieții excepționale și impactului pe care l-a avut tatăl său în calitate de pionier al mass-mediei și al culturii”.

Charles Bradley

Cântărețul de soul Charles Bradley a murit, în luna septemnbrie, la vârsta de 68 de ani, după ce s-a luptat în ultima perioadă cu o formă agresivă de cancer. Povestea lui Bradley este foarte interesantă, el cunoscând faima abia în ultimii ani ai vieții, în special datorită felului în care reușea să-l imite pe James Brown. Bradley a lansat primul său album la 62 de ani, în 2011 – „No Time For Dreaming” în 2011, în vârstă de 62 de ani.

Frank Vincent

Actorul american Frank Vincent, cunoscut pentru rolul din serialul de televiziune The Sopranos, a murit la vârsta de 78 de ani. Celebrul actor a decedat după ce a suferit mai multe complicații în timpul unei operații pe cord deschis, într-un spital din New Jersey.

Frank Vincent a devenit cunoscut cu rolul din serialul „The Sopranos”, unde l-a interpretat pe gangsterul Phil Leotardo, un duşman al personajului principal, Tony Soprano.

El a mai avut roluri și în filmele lui Martin Scorsese „Taurul furios/ Raging Bull”, „Băieţi Buni/ Goodfellas” şi „Casino”. Frank Vincent și-a făcut debutul în 1975 în „Death Colector”, regizat de Ralph DeVito, având o carieră care s-a întins pe nu mai puțin de 41 de ani.

AUGUST

Jay Thomas

Jay Thomas, care a fost unul dintre cei mai apreciați actori americani de comedie, a murit la vârsta de 69 de ani, după o luptă grea cu cancerul. Thomas a apărut cel mai recent în serialul ”Ray Donovan”, produs de Showtime.

Thomas a fost cunoscut pentru rolul său din Murphy Brown sau Cheers, în perioada 1987-1998. Thomas a fost popular și în cadrul unei emisiuni radio la postul Sirius XM. Jay Thomas s-a născut pe 12 iulie 1948 în Kansas.

Jerry Lewis

Pe 20 august, legendarul actor Jerry Lewis a murit la vârsta de 91 de ani. Lewis care urcase prima dată pe scenă la vârsta de 16 ani a fost premiat în repetate rânduri de-a lungul carierei. În 2009, el a primit un Oscar pentru întreaga sa carieră.

Jerry Lewis suferea de diabet, s-a luptat cu un cancer la prostată și a fost operat pe cord. A avut meningită virală, fibroză pulmonară și a făcut la un moment dat depresie din cauza medicamentelor pe care le lua.

Glen Campbell

Cântărețul Glen Campbell a murit, de Alzheimer, la 81 de ani. El cunoscut în special pentru hitul „Rhinestone Cowboy”, lansat în 1975 și care s-a vândut în peste cinci milioane de exemplare.

„Cu inima deosebit de îndurerată anunțăm decesul soțului nostru iubit, tatălui, bunicului și legendarului cântăreț și chitarist”, a precizat familia într-un comunicat.

Cântărețul figura în clasamentul celor mai bine vânduți artiști în SUA și Marea Britanie în anii ’60, cu milioane de albume pe parcursul îndelungatei sale cariere.

IULIE

Sam Shepard

Sam Shepard, celebrul dramaturg avangardist și actor nominalizat la Oscar, a murit la vârsta de 73 de ani. Un purtător de cuvânt al familiei Shepard a declarat că decesul a fost cauzat de complicații ale sclerozei laterale amiotrofice, sau boala Lou Gehrig, de care actorul suferea de mai mult timp.

Unul dintre cei mai importanți și influenți scriitori ai mișcării Off Broadway, Shepard a capturat și a catalogat părțile întunecate ale vieții de familie americane în piesele „Buried Child”, care a câștigat premiul Pulitzer în 1979 pentru drama, și “Curse of the Starving Class” și “A Lie of the Mind”.

John Heard

Actorul John Heard a murit, pe 21 iulie, la vârsta de 72 de ani. El a devenit celebrul pentru rolul din „Singur acasă”, unde l-a interpretat pe tatăl personajului jucat de Macaulyn Culkin. Totodată, el a fost nominalizat la premiile Emmy pentru interpretarea sa din The Sopranos.

Chester Bennington

Luna iulie a fost una neagră pentru fanii Linkin Park. Solistul îndrăgitei trupe s-a sinucis la vârsta de 41 de ani. Chester Bennington a fost găsit mort în reședința sa din Los Angeles, chiar în ziua în care prietenul său, Chris Cornell, ar fi împlinit 33 de ani.

De-a lungul timpului, Chester Bennington s-a confruntat cu dependenţa de alcool şi droguri, după ce în copilărie ar fi fost abuzat, după cum chiar el a mărturisit în trecut. La rândul său, Chester era tatăl a şase copii din două căsătorii.

Martin Landau

Martin Landau a murit pe 15 iulie, la vârsta de 89 de ani. Actorul american, protagonist al serialului de televiziune „Mission: Impossible”, a câștigat premiul Oscar, în 1995, graţie interpretării personajului Bela Lugosi în filmul „Ed Wood”, regizat de Tim Burton, El a primit alte două nominalizări la Oscar, pentru rolurile secundare din filmele „Tucker: The Man and His Dream” (1988), de Francis Ford Coppola, şi „Crimes and Misdemeanors” (1989), de Woody Allen.

IUNIE

Adam West

Actorul Adam West, cel care l-a interpretat pe Batman în anii 60, a murit pe 10 iunie, la vârsta de 88 de ani. El a decedat la locuința sa din Los Angeles, fiind bolnav de leucemie.

”Tatăl nostru mereu s-a văzut pe sine ca și Cavalerul Strălucitor și a sperat să reușească să aibă un impact positiv aasupra vieții fanilor săi. A fost și mereu va fi eroul nostru”, a transmis familia sa într-un comunicat.

MAI

Roger Moore

Actorul Roger Moore a murit, pe 23 mai, la vârsta de 89 de ani. Roger Moore, care a devenit celebru pentru rolurile din ”James Bond” și din serialul ”Sfântul”, a fost răous de cancer. ”Roger a murit după o luptă scurtă dar curajoasă cu cancerul”, a anunțat familia, într-un mesaj.

”Îţi mulţimim, tată, pentru faptul că ai rămas tu însuţi, pentru faptul că ai fost atât de special pentru atât de mulţi oameni”, au adăugat copii starului britanic.

Chris Cornell

Chris Cornell, solistul formațiilor Soundgarden și Audioslave, a murit, pe 18 mai, la vârsta de 52 de ani. Inițial, cauza decesului nu era cunoscută, însă ulterior a ieșit la iveală că aceștia și-a pus capăt zilelor.



Chris Cornell a fost unul dintre cei mai îndrăgiţi solişti rock din istorie, fiind votat de cititorii revistei Guitar drept ”cel mai bun cântăreţ rock”, iar Heavy Metal’s All-Time Top 100 Vocalists l-a situat pe locul 4 în top. Revista Rolling Stone l-a clasat pe locul 9 în topul Celor mai buni solişti din toate timpurile.

Michael Parks

Pe 10 mai, actorul Michael Parks a încetat din viață. Starul, care a jucat în serialul „Twin Peaks” și în filmul „Kill Bill”, printre altele, avea 77 de ani.

Robert Miles

DJ-ul Robert Miles a murit la 47 de ani. Cauza decesului nu a fost făcută încă publică, însă, se pare că acesta suferea de o boală despre care nu știe.

Acesta era cunoscut mai ales pentru hit-uri din anii ’90, a murit la vârsta de 47 de ani, potrivit Independent. Robert Miles a fost un dj de muzică trance, dar și un producător care a devenit celebru după ce a lansat piesa ușor de recunoscut „Children”.

APRILIE

Charlie Murphy, fratele celebrului Eddi Murphy, a încetat din viață la numai 57 de ani, fiind răpus de leucemie.

Charlie Murphy era un actor de stand-up comedy foarte apreciat. El a lăsat în urmă trei copii: doi din mariajul cu Tisha Taylor Murphy, care a murit de cancer în anul 2009, și unul dintr-o relație anterioară.

MARTIE

Chuck Berry

Legendarul artist Chuck Berry a murit la vârsta de 90 de ani. El a fost găsit inconștient în locuința sa, iar medicii nu au putut să facă nimic pentru a-i salva viața.

Chuck Berry a fost pionierul genului genului rock ‘n’ roll şi autorul melodiilor „Johnny B. Goode” şi „Sweet Little Sixteen”. Stilul său muzical a influenţat trupe celebre precum Beatles, AC/DC și Rolling Stones.

Joni Sledge

Tot în luna martie, a murit și Joni Sledge, membră a grupului Sister Sledge, cunoscut pentru piese ca ”We Are Family” şi ”Lost in Music”. Artista a decedat la vârsta de 60 de ani, în locuința sa din Phoenix, Arizona.

Născută în Philadelphia, Joni, împreună cu surorile Debbie, Kim şi Kathy, a pus bazele grupului Sister Sledge în 1971. Melodia lor „We Are Family” a ajuns pe locul al doilea în topul Billboard Hot 100 şi a devenit cunoscută la nivel mondial.

Tommy Page

În aceeași lună, cântărețul și compozitorul Tommy Page a decis să-și pună capăt zilelor, la vârsta de 46 de ani. Cunoscut pentru hitul din 1990, „I’ll Be Your Everything”, acesta a fost găsit fără suflare vineri în New York.

FEBRUARIE

Bill Paxton

În luna februarie, actorul american Bill Paxton, cunoscut pentru rolurile interpretate în filme precum ”Titanic”, ”Twister” şi ”Aliens”, a murit la vârsta de 61 de ani. Vedeta a decedat în urma complicaţiilor medicale apărute după o intervenţie chirurgicală, relatează presa străină.

Bill Paxton a primit patru nominalizări la Globul de Aur şi o nominalizare la premiile Primetime Emmy, pentru rolul interpretat în miniseria TV ”Hatfields and McCoys”, în care a jucat alături de Kevin Costner. Bill Paxton era căsătorit de 30 de ani cu Louise Newbury, cu care avea doi copii.

Warren Frost



În luna februarie, actorul american Warren Frost a murit la vârsta de 91 de ani. Fost veteran de război transformat în actor și dramaturg, Warren a muritîn casa lui din Vermont, potrivit fiului său, după o luptă lungă cu boala. El l-a interpretat în celebrul serial din ani 1990, ”Twin Peaks”, pe medicul Will „Doc” Hayward, însă acesta a făcut senzație și în „Seinfeld” sau „Matlock”.

Al Jarreau



Jazzmanul Al Jarreau, câștigător a șapte premii Grammy, a murit la vârsta de 76 de ani, la doar câteva zile după ce a fost internat. Originar din Milwaukee, statul american Wisconisn, Al Jarreau a fost o voce distinctă în jazz și a primit primul premiu Grammy în 1977, pentru albumul „Look to the Rainbow”.

IANUARIE

John Wetton

În luna ianuarie, artistul John Wetton a murit, la 67 de ani, după ce a suferit de cancer de colon. El a decedat în somn, în urma complicaţiilor generate de cancerul de colon, au precizat reprezentanţii săi într-un comunicat.

Muzicianul se recăsătorise în urmă cu două luni şi urma să revină pe scenă în martie cu trupa Asia, într-un turneu prin America de Nord alături de grupul de rock Journey.

John Hurt

Tot în luna ianuarie, actorul John Hurt a murit, la vârsta de 77 de ani, după ce a suferit de cancer pancreatic. Actorul, care de-a lungul unei cariere de șase decenii a jucat in mai mult de 200 de filme si serii de televiziune, inclusiv in productia „Harry Potter” (Mr.Ollivander), dezvăluise în 2015 că suferă de un cancer pancreatic aflat in primele stadii și că va urma un tratament.

Actorul a fost dublu nominalizat la Oscar pentru interpretarile sale din ‘Midnight Express’ (1978), într-un rol secundar, și ”The Elephant Man’ (1980), rol principal.

Miguel Ferrer

Un alt actor răpus de cancer este Miguel Ferrer. Actorul, cunoscut pentru rolul din „NCIS: Los Angeles”, a decedat la vârsta de 61 de ani, după o luptă îndelungată cu boala. Pe lângă interpretarea din NCIS, el a jucat și în „Twin Peaks” , “RoboCop”, “Iron Man 3″, Cagney & Lacey” și „Miami Vice.”