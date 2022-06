Rezultatele Loto 6/49 din 12 iunie 2022:

Loto 6 din 49:

Loto 5 din 40:

Joker:

Noroc Plus:

SuperNoroc:

Noroc:

Report în valoare de 926.500 de lei la tragerea Loto 6/49 din 12 iunie 2022

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 926.500 de lei (peste 187.300 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,6 milioane lei (peste 930.300 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,5 milioane de lei (peste 507.000 de euro). La categoria a II-a, la acelasi joc, se inregistreaza un report de peste 169.400 de lei (peste 34.200 de euro). La Noroc Plus este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 52.600 de lei (peste 10.600 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 94.500 de lei (peste 19.100 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 14.300 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 91.200 de lei (peste 18.400 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La tragerea Loto 6/49 de joi, 2 iunie, s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de peste 8,49 milioane lei (peste 1,71 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat la o stație de plată parteneră din Furtunești, județul Buzău, și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de 18,50 lei. Acesta este cel de-al doilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat pe 27 martie și a fost în valoare de 14.823.497,68 lei.

