„Eram pregătit să accept oricare rezultat”, a spus Musk, după încheierea votului în care şi-a întrebat urmăritorii de pe Twitter dacă ar trebui să-și vândă 10 la sută din acțiunile pe care le deține la compania Tesla. După ce miliardarul a lansat, sâmbătă, sondajul pe Twitter, a primit răspunsuri de la 3.519.252 dintre cei 62,5 milioane de urmăritori ai săi. Iar 57,9 la sută dintre ei au votat „da”.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?