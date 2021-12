Muzeul Madame Tussaud a fost inaugurat în 2008, în inima Berlinului, pe celebra stradă Unter den Linden, în apropiere de Poarta Brandenburg. Amplasamentul este ideal, nu există vizitator să nu ajungă la celebra Poartă şi să nu dea cu ochii de firma muzeului.

Cu ocazia Crăciunului, Muzeul Madame Tussauds a făcut câteva „update”-uri, însă noua replică de ceară a superstarului Rihanna a provocat mai degrabă ridicol decât entuziasm. Mulți dintre fanii care au văzut „creația” nu își recunosc, pur și simplu, favorita. Fiasco-ul de ceară are o coafură care nu se potrivește deloc cu look-ul cântăreței pop.

Lucrarea a stârnit așadar hohote de râs în mediul virtual. De fapt, un fel de râsu-plânsu, declanșat după ce unul dintre conturile îngrijite de fanii artistei de 33 de ani din Barbados a distribuit fotografii cu „personajul”.

Rihanna's wax figure at the Madame Tussauds Museum in Berlin, Germany, got a new look for Christmas. pic.twitter.com/M7n79Z0F6z