Locuitorii din județul Dâmbovița au fost alertați marți, 9 iunie, prin sistemul RO-ALERT, cu privire la un pericol iminent de inundații majore. Mesajul, emis de ISU Dâmbovița (ISU DB), îndeamnă populația la calm, dar și la o vigilență maximă în orele următoare, pe fondul fenomenelor meteo extreme.

Ce scrie în mesajul RO-ALERT trimis de ISU Dâmbovița

Avertizarea a fost transmisă atât în limba română, cât și în limba engleză, pentru a asigura informarea tuturor persoanelor aflate în zonă.

„PERICOL INUNDATII – Daca sunteti intr-o zona inundabila, indreptati-va spre locurile de refugiu cele mai apropiate, opriti alimentarea cu energie electrica si gaze naturale, pregatiti-va pentru o eventuala evacuare. Respectati masurile dispuse de autoritati. ISU DB”, se arată în mesajul primit de cetățeni pe telefoanele mobile.

În localitatea Buciumeni, pompierii militari din cadrul ISU Dâmboviţa au intervenit pentru salvarea unui bărbat aflat pe un excavator surprins de o viitură.

Judeţul Dâmboviţa se află sub avertizare Cod portocaliu emis de hidrologi, vizat fiind bazinul râului Ialomiţa. Sunt anunţate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de inundaţie.

Ghid de supraviețuire: Ce trebuie să faci imediat dacă ești într-o zonă inundabilă

Autoritățile recomandă respectarea cu strictețe a câtorva reguli de aur pentru a vă proteja viața și bunurile în caz de viituri sau inundații rapide:

  • Întrerupeți utilitățile: Decuplați imediat siguranțele de la panoul electric și opriți robinetul general de gaze naturale pentru a evita incendiile sau electrocutarea.
  • Pregătiți rucsacul de urgență: Acesta trebuie să conțină documente de identitate (în pungi de plastic etanșe), apă, alimente neperisabile, o lanternă, baterii de rezervă, o trusă de prim ajutor și medicamentele esențiale.
  • Adăpostiți-vă la înălțime: Dacă evacuarea nu mai este posibilă pe drumurile publice din cauza apei mari, deplasați-vă către etajele superioare ale locuinței sau spre zone mai înalte de relief.
  • Urmați instrucțiunile autorităților: Nu vă aventurați prin apă curgătoare (o adâncime de doar 15-20 cm de apă în mișcare poate pune la pământ un adult, iar 30 cm pot mătura un autoturism).

Pompierii și echipele de intervenție ale ISU Dâmbovița sunt în alertă și monitorizează cursurile de apă din județ. Vom reveni cu detalii pe măsură ce autoritățile vor actualiza informațiile privind zonele cele mai afectate și eventualele măsuri de evacuare aplicate în localități.

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