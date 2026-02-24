Potrivit unui comunicat oficial transmis luni publicației Deadline, Carradine s-a sinucis în urma unei lupte de aproape două decenii cu tulburarea bipolară.

Prin decizia de a face publică această informație, familia actorului speră să contribuie la eliminarea stigmatului asociat bolilor mintale grave și să încurajeze un dialog deschis despre aceste suferințe.

Mesajul familiei actorului

Reprezentanții familiei au transmis un mesaj emoționant, echilibrând durerea pierderii cu o asumare curajoasă a realității diagnosticului său.

„Într-o lume care poate părea atât de întunecată, Bobby a fost întotdeauna un far de lumină pentru toți cei din jurul său. Dorim să recunoaștem lupta sa curajoasă de aproape două decenii cu tulburarea bipolară. Sperăm că parcursul său poate aduce lumină și poate încuraja abordarea stigmatului care se atașează bolilor mintale”, a transmis familia actorului într-un comunicat.

Fratele său, actorul Keith Carradine a subliniat importanța transparenței. „Vrem ca oamenii să știe asta și nu este nicio rușine. Este o boală. Vreau să-l celebrez pentru lupta sa și pentru sufletul lui frumos. Ne vom consola amintindu-ne cât de amuzant, înțelept și tolerant era”, a spus Keith Carradine.

Potrivit unor declarații anterioare făcute chiar de Robert Carradine, episoadele sale severe au fost declanșate de o altă tragedie de familie: moartea fratelui său vitreg, actorul David Carradine, care a murit asfixiat într-o cameră de hotel din Thailanda, în anul 2009.

Reperele unei cariere de cinci decenii

Născut în 1954, Robert a fost cel mai mic fiu al legendei ecranului John Carradine. A făcut parte dintr-o veritabilă dinastie actoricească, alături de frații săi David, Bruce și Keith.

Cariera sa a fost marcată de o versatilitate remarcabilă. A apărut pentru prima dată pe marele ecran în 1972, alături de legendarul John Wayne în The Cowboys.

Au urmat rapid roluri în producții de prestigiu precum Coming Home (premiat cu Oscar) și Mean Streets (1973), în regia lui Martin Scorsese. În 1980, frații Carradine au jucat împreună în filmul The Long Riders.

Apogeul popularității a venit odată cu comedia din 1984, Răzbunarea tocilarilor, unde l-a interpretat magistral pe Lewis Skolnick (rol reluat în alte trei continuări).

Între anii 2001 și 2004, Carradine a devenit cunoscut unui public complet nou, interpretându-l pe Sam McGuire (tatăl lui Lizzie) în 65 de episoade ale serialului Disney Lizzie McGuire, alături de Hilary Duff.

Viața personală și momentele de cumpănă

Dincolo de ecran, viața lui Carradine a fost umbrită de provocări personale majore. A avut o fiică, actrița Ever Carradine, dintr-o relație anterioară, și alți doi copii (Marika și Ian) din căsnicia de 25 de ani cu Edith Mani.

Divorțul lor, pronunțat în 2015, a scos la iveală aspecte tragice ale bolii sale. În timpul procedurilor legale, fosta sa soție a declarat că, în 2015, actorul a provocat intenționat un accident rutier violent în Colorado, în încercarea de a-i ucide pe amândoi.

Ulterior, Carradine a recunoscut public că se afla într-o „stare psihotică” severă în momentul impactului, un episod simptomatic și devastator al tulburării sale bipolare.



