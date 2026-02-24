Vladimir Putin caută motive pentru a-și justifica amenințările

Adresându-se unor ofițeri din FSB, Vladimir Putin a lansat tot felul de acuzații la adresa Ucrainei și a Occidentului pentru a-și da dreptul de a amenința.

„Ei nu au reușit să provoace o înfrângere strategică Rusiei pe câmpul de luptă, așa că inamicul mizează pe teroarea individuală și în masă. Aceasta include bombardarea orașelor, sabotarea infrastructurii și tentative de asasinat împotriva oficialilor guvernamentali și militari”, a spus liderul de la Kremlin, citat de Reuters.

„Există o nevoie absolută de a învinge Rusia. Ei caută orice cale, orice. Vor merge până la un punct extrem și apoi vor regreta”, a adăugat el, acuzând totodată Ucraina că sabotează procesul de pace mediat de Statele Unite prin atacuri asupra infrastructurilor energetice din Rusia și că urmărește inclusiv detonarea conductelor de gaze Turk Stream și Blue Stream din Marea Neagră.

Amenințarea nucleară, reluată la patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă

Ucraina afirmă la rândul ei că Rusia de fapt sabotează procesul de pace prin atacuri aeriene asupra infrastructurii sale energetice – atacuri întețite de Rusia mai ales în preajma unor runde de așa-zise negocieri de pace sau în timpul unor contacte diplomatice între regimul de la Moscova și administrația Trump.

TASS, o agenție de presă care rostogolește propaganda Kremlinului, a atras atenția mai ales asupra faptului că Putin i-a avertizat pe „adversari” că „vor înțelege consecințele dezastruoase ale utilizării unor componente nucleare”.

În aceeași notă, Ministerul rus de Externe a emis o declarație în care a avertizat de asemenea asupra „riscurilor unei confruntări militare directe între puteri nucleare și, implicit, asupra consecințelor teribile care ar decurge din aceasta”.

Scenariul imginat de SVR

Noile amenințări privind folosirea armelor nucleare au fost formulate imediat după ce Serviciul de Informații Externe (SVR) de la Moscova a publicat un comunicat de presă în care acuză Franța și Marea Britanie că intenționează să livreze „o armă-miracol” Ucrainei, adică „bombe atomice sau măcar bombe murdare”, pentru „a putea spera să obțină condiții mai favorabile de a pune capăt războiului”.

„Planurile lor implică transferul clandestin al unor componente, echipamente și tehnologii către Ucraina. Bomba nucleară franceză de mici dimensiuni TN-75, care echipează racheta balistică M51.1 cu lansare de pe submarine, este luată în considerare ca o opțiune”, insistă SVR, cunoscut pentru faptul că inventează adesea scenarii pentru a manipula opinia publică în sensul dorit de regimul de la Kremlin.

Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al lui Vladimir Putin, a declarat la rândul lui că Moscova va contacta administrația Trump în legătură cu presupusele încercări ale Ucrainei de a obține arme nucleare. Ușakov dezvăluie astfel una din intențiile Kremlinului, și anume să provoace fisuri între Statele Unite și aliații săi occidentali, precum și între Statele Unite și Ucraina.

Dmitri Medvedev cere deja atacuri nucleare împotriva Ucrainei

Baletul propagandistic pe tema „amenințării nucleare”, început chiar de Vladimir Putin într-un discurs ținut luni, l-a inclus și pe fostul președinte rus Dmitri Medvedev, înfățișat ca o voce dură a regimului de la Moscova.

Potrivit lui Medvedev, comunicatul difuzat de SVR „schimbă radical situația”, întrucât indică, în opinia lui, „un transfer direct de arme nucleare către o țară aflată în război”.

„Nu poate exista nicio urmă de îndoială că, în acest caz, Rusia ar trebui să folosească toate armele, inclusiv cele nucleare nonstrategice (armele nucleare tactice – n.r.), pentru a ataca ținte din Ucraina ce reprezintă o amenințare pentru țara noastră și, dacă este necesar, de asemenea în țările furnizoare, întrucât acestea devin complice. Acesta este răspunsul proporțional la care Rusia are dreptul”, a pretins actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei.

SVR a venit cu scenariul „înarmării nucleare a Ucrainei” a doua zi după ce Vladimir Putin a ținut un discurs în care a pus accent pe „dezvoltarea triadei nucleare a Rusiei”, ca „garant al securității”, factor de „descurajare strategică eficientă” și „echilibru de putere în lume”.

Kievul îndeamnă lumea să respingă „bombele informaționale” ale Kremlinului

De cealaltă parte, Ucraina a negat că ar încerca să obțină arme nucleare. „Oficialii ruși, cunoscuți pentru palmaresul lor impresionant de minciuni, încearcă din nou să inventeze vechiul nonsens despre o «bombă murdară»”, a declarat pentru Reuters purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tihîi.

„Pentru informare: Ucraina a negat deja de mai multe ori astfel de afirmații absurde ale Rusiei și le negăm din nou oficial acum. Îndemnăm comunitatea internațională să respingă și să condamne bombele informaționale murdare ale Rusiei”, a subliniat oficialul ucrainean.

Ucraina a renunțat la arme nucleare în schimbul unor garanții de securitate din partea Rusiei

Ucraina a devenit a devenit a treia putere nucleară din lume odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, în decembrie 1991, dar a renunțat la arsenalul său atomic în schimbul unor garanții de securitate din partea Statelor Unite, Regatului Unit și Rusiei, transpuse în Memorandumul de la Budapesta din 1994.

Rusia a încălcat acest tratat prin atacarea Ucrainei, după care a scăzut pragul utilizării armelor nucleare, prin revizuirea doctrinei nucleare în 2024, sub pretextul că s-ar simți amenințată.

