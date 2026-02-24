UPDATE ora 17.55: Administrația Prezidențială a explicat că, potrivit legii, Nicușor Dan va promulga legea pensiilor magistraților „doar după primirea deciziei Curții Constituționale prin care i s-a confirmat constituționalitatea”.

Știrea inițială: „Nu înțeleg. De ce întârzie președintele Dan să promulge legea pensiilor magistraților, aprobată, după luni de amânări, de către CCR? Ca să facă și el o superamânare? Are de gând s-o respingă și s-o trimită în Parlament, cum îi cer magistrații?”, a scris CTP pe Facebook.

Și a continuat: „Vrea să creeze un suspans de cel mai prost gust, promulgând-o în ultima clipă, ca să țină cu sufletul la gură delegația condusă de premierul Bolojan, care se duce la Bruxelles ca să încerce obținerea, totuși, a celor 231 milioane euro? Domnul președinte vrea să-i pierdem?”.

„L-am criticat pe N. Dan de câte ori am considerat că a greșit. Dar în termeni raționali. Acum, Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg”, a conchis gazetarul.

Amintim că CCR a decis pe 18 februarie că al doilea proiect al pensiilor magistraților, asumat de premierul Ilie Bolojan în Parlament în decembrie 2025, este constituțional. Cu toate acestea, deși a trecut aproape o săptămână, președintele Nicușor Dan nu a promulgat legea.

La scurt timp după decizia CCR, Comisia Europeană a transmis că România a întârziat trei luni Jalonul 215 din PNRR, care viza pensiile speciale. Drept urmare, soarta banilor europeni din PNRR pentru acest jalon este incertă.

În acest context, premierul Ilie Bolojan va merge joi, 26 februarie, la Bruxelles, unde va discuta cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, situația PNRR-ului României. Printre altele, Bolojan va încerca să o convingă pe von der Leyen ca România să nu piardă 231 de milioane de euro din fondurile europene din cauza pensiilor speciale.

