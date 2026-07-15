Operaţia, o colecistectomie laparoscopică – procedură de îndepărtare a vezicii biliare – a fost realizată pe un porc, sub controlul constant al unor chirurgi experimentaţi. Roboţii au fost fixaţi cu sisteme de susţinere pentru a preveni accidente care ar fi putut afecta animalul.

Cine sunt pionierii experimentului?

Echipa de cercetători de la Universitatea California din San Diego (UC San Diego) a coordonat acest studiu inovator. Scopul principal a fost să evalueze dacă roboţii umanoizi pot extinde accesul la servicii medicale în zone izolate, unde prezenţa fizică a medicilor este imposibilă. Concluzia? Mai este nevoie de timp pentru a atinge acest obiectiv, dar cercetătorii consideră că progresul este semnificativ.

„Roboţii cu formă umanoidă oferă un potenţial unic, în special pentru asistarea intervenţiilor chirurgicale”, au explicat aceştia într-un raport publicat pe GitHub.

Ce tehnologie s-a folosit?

Experimentul a implicat doi roboţi comerciali Unitree G1, disponibili pe piaţă la un preţ de sub 20.000 de dolari. Roboţii au dimensiuni compacte – înălţime între 1,2 şi 1,5 metri, greutate de aproximativ 32 de kilograme – şi sunt echipaţi cu mâinile robotice Dex3, prevăzute cu trei degete articulate. Fiecare deget are mai multe articulaţii motorizate, oferind mobilitate la încheieturi şi talie pentru manevrarea precisă a instrumentelor chirurgicale.

Pe lângă componentele mecanice, roboţii sunt dotaţi cu un sistem LiDAR 3D şi o cameră de profunzime, esenţiale pentru operaţii delicate. „Simplul fapt că intervenţia a fost realizată cu roboţi comerciali ieftini este un motiv de optimism”, subliniază autorii studiului.

Chirurgia autonomă mai are obstacole de depășit

Deşi intervenţia a fost un succes, cercetătorii atrag atenţia că rolul umanilor a fost crucial pe tot parcursul operaţiei. Studiul, publicat în revista Nature, menţionează „provocări tehnice importante care trebuie rezolvate înainte ca tehnologia să poată fi utilizată în practica medicală”.

Roboţii mai avansaţi, precum modelul Neo de la compania 1X, ar putea duce această tehnologie la un nivel superior. Neo dispune de mâini cu 25 de grade de libertate, ceea ce ar facilita şi mai mult astfel de intervenţii. Cercetătorii văd aplicaţii majore pentru aceste tehnologii, inclusiv în medii extreme precum Antarctica, Staţia Spaţială Internaţională sau misiuni umane spre Marte.

Rezultatul este o dovadă că roboţii umanoizi au potenţialul de a revoluţiona medicina minim invazivă. Totuşi, integrarea completă a acestor tehnologii în sistemul medical global necesită îmbunătăţiri şi teste riguroase. Cu paşi mărunţi, viitorul chirurgiei asistate de roboţi capătă contur.

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